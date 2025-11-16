VaiOnline
Al Signora Chiara.
Carbonia, stop in trasferta: non c’è storia col calangianus 

Calangianus 2

Carbonia 0

Calangianus (4-5-1): Congiunti, P. Serra (40’ st Giagheddu), Secci, Valentini, Dombrovoschi, Asara, La Rosa, F. Mamia, Moreo (32’ st Saiu), Perez (44’ st Delogu), Mauro (40’ st Pirina). In panchina Coscione, Tamponi, A. Mamia, Inzaina,Spano. Allenatore Marini.

Carbonia (4-4-2): Floris, Chidichimo, A. Mastino, Ponzo, Pavone, Porcheddu, Boi, Gurzeni (25’ st Artese), Melis (25’ st Nannini), Zazas, Coulibaly. In panchina G. Saiu, Hundt, F. Mastino, Zonchello, T. Serra, Carboni. Allenatore Mannu.

Arbitro: Nicotera di Aprilia.

Reti: pt 15’ Moreo; st 11’ Valentini.

Note: ammoniti Gurzeni, Zazas, Ponzo, Perez, F. Mamia, P. Serra, Asara.

CALANGIANUS. Un ottimo Calangianus torna al successo in casa, battendo il Carbonia per 2-0, e si porta così 2 punti sopra la zona calda. Anzi, per quanto dimostrato ieri al “Signora Chiara”, i giallorossi, mettendo in mostra personalità e tecnica, avrebbero meritato una posizione ancor più avanzata. Un gol per tempo, e una saggia condotta di gara, in cui Congiunti in rare occasioni è dovuto intervenire, sono state le frecce in più che hanno regalato la meritata vittoria. Dopo un quarto d’ora il gol del vantaggio: La Rosa pennella a centro area una punizione, e Moreo con ottima scelta di tempo di testa fa centro. A fine frazione si fanno vivi gli ospiti ma Congiunti è reattivo. Al 11’ della ripresa si registra il raddoppio: Moreo, in veste di ispiratore serve un ottimo pallone a Valentini che di testa sigla il 2-0. A legittimare il doppio vantaggio anche una traversa colpita da Valentini.

