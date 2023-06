Carbonia si candida per l’ospedale unico del Sulcis Iglesiente 

«Sì alla alla realizzazione dell’ospedale unico nel Sulcis Iglesiente, ma nel frattanto si mantengano attivi tutti i servizi previsti dall’atto aziendale, al Sirai e al Cto». Queste le prime impressioni a caldo dei sindaci di Carbonia e Iglesias, Pietro Morittu e Mauro Usai, alla notizia della delibera approvata dalla Giunta regionale, che ridisegnerà le strutture sanitarie primarie.

L’azienda sanitaria

Una provvedimento ora esecutivo, perorato dall’assessore alla Sanità Carlo Doria e che la direttrice generale della Asl Sulcis Giuliana Campus definisce: «Una grande opportunità per dotare il nostro territorio di strutture e servizi all’avanguardia. I presidi ospedalieri attuali, per quanto siano stati oggetto di importanti investimenti - prosegue - restano strutturalmente obsoleti rispetto ai canoni attuali di modernità e alle attuali esigenze del territorio». Il prossimo martedì è stata convocata una conferenza sociosanitaria ed in presenza dell’assessore alla Sanità, il confronto avrà l’intento di creare le prime basi per la realizzazione della nuova struttura sanitaria..

I sindaci

«Attenderemo di comprendere le modalità d’esecuzione e monitoreremo costantemente la situazione - rivela il sindaco di Iglesias Mauro Usai - saremo ben disposti ad ascoltare e a collaborare, ma sia chiaro, nel lasso di tempo occorrente per la realizzazione dell’ospedale unico, nessun servizio dovrà essere sospeso e i lavori previsti per il completamento del Cto e finanziati per svariati milioni di euro, dovranno concludersi». Sulla stessa lunghezza d’onda il pensiero del sindaco di Carbonia Pietro Morittu: «Serviranno diversi anni per poter realizzare l’opera, un tempo nel quale si ha la necessità che i nostri ospedali rimangano operativi, che eroghino i servizi previsti dall’atto aziendale e che abbiano la garanzia di poter disporre di nuovo personale, perché siamo allo stremo».imane però il nodo legato all’ubicazione di questo. Fra le ipotesi più accreditate la nuova struttura potrebbe essere collocata in un’area della Sp2 (il collegamento fra Carbonia e Villamassargia), geograficamente equidistante dai Comuni di Carbonia e Iglesias, oppure in territorio di Carbonia: «Non escludo nessuna ipotesi - dice Usai - sediamoci e ragioniamo tutti insieme, di certo dovrà essere collocato in una zona idonea dal punto di vista tecnico, urbanistico e idrogeologico». Pietro Morittu intanto puntualizza: «Ho il mandato approvato all’unanimità dal Consiglio comunale affinché m’impegni per riuscire a far sorgere l’ospedale unico a Carbonia. Rivendichiamo in termini positivi di poter ospitare la nuova struttura».

