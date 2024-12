Carbonia, serata Europea 

Uno promette di far «ballare» l’avversario, l’altro di non dargli «scampo». Grandelli contro Lorente. La boxe è spettacolo, anche a parole. E le premesse per un grande show, stasera al Palasport di Carbonia ci sono tutte. Francesco Grandelli, 30 anni, torinese, ha la possibilità di cancellare uno zero che fa rumore. Stasera, infatti, cercherà di strappare la cintura Continentale dei pesi piuma al campione in carica, lo spagnolo Cristobal Lorente. L’occasione gliela offre la Bazooka Events di Luciano Abis che, insieme alla Opi Since 82, mette in piedi una riunione targata Dazn con cinque incontri tra i migliori professionisti sardi oltre il main event. Avversario ostico lo spagnolo, capace di detronizzare dal trono europeo il romano Mauro Forte, che a sua volta aveva inflitto a Grandelli una sconfitta per ko nel precedente tentativo di conquistare il titolo.

Ricco, anzi, ricchissimo il sottoclou con cinque incontri tra professionisti. Spicca il derby tra i pesi leggeri Stefano Lai (allenato da Paolo Carta) e Sebastiano Argiolas (guidato da papà Stefano), due autentiche promesse del pugilato isolano. E stasera tonerà anche Patrick Cappai, il campione mondiale Silver Wbc dei Piuma (allenato da papà Fabrizio) incrocerà i guantoni col pugile della Tanzania Miujai: un test in vista del prossimo impegno che lo vedrà protagonista di un titolo internazionale.

Il programma

Ore 19 : match dilettanti. Ore 20 (Dazn) : Mosca (4 r.) Fais- Boljkovac (Ser); Supergallo (6 r.) Crobeddu-Salvatore. Ore 21 (Dazn e Espn+) : Welter (6 r.) Lai-Argiolas; Piuma (6 r.) P. Cappai-Mjuaji (Tan); Massimi leggeri (6 r.) Turchi-Chvarkou (Bie); Piuma (12 r.) campionato europeo Ebu: Francesco Gran- delli-Cristobal Lorente (Spa).

