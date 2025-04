carbonia salvo per la ferrini incubo playout 

Carbonia 3

Ferrini 0

Carbonia (4-4-2) : Galasso, Atzeni, Broglia, Mastino, Chidichimo, Abbruzzi (35’ st Tocco), Caffaro, Ricci, Pavone, Isaia, Moreno. In panchina Davide Doneddu, Garcia, Carboni, Filippi, Gianluca Cocco, Francesco Doneddu, Danilo Cocco. Allenatore Mingioni.

Ferrini (4-3-3) : De Luca, Carboni, Serrau (24’ st Usai), Bonu, Piroddi, Dore, Mudu (31’ st Antic), Zedda, Alexander (15’ st Camba), Boi, Mancusi. In panchina Pani, Ledda, Locci, Bile Jama, Lecca, Mele. Allenatore Mura.

Arbitro : Antonucci di Roma.

Reti : st 18’ Isaia, 38’ Pavone, 43’ Ricci.

Note : ammoniti Bonu, Chidichimo. Angoli 3-3. Recupero 2’pt-4’st. Spettatori 800.

Carbonia. Un tempo dal profilo basso, poi tre colpi da ko: il Carbonia conquista la salvezza all’ultima giornata nello scontro diretto contro la Ferrini e spazza via con una ripresa a dir poco perfetta l’ansia e il rischio di doversi sottoporre a un dejà vu: gli spareggi, come la scorsa stagione, per restare in Eccellenza. Davanti a 800 spettatori, non hanno vinto solo i biancoblù: ha vinto il commovente ricordo - un minuto di raccoglimento decretato dall’arbitro - per il bimbo di 9 anni di Carbonia prematuramente scomparso pochi giorni fa e la condanna della violenza contro le donne.

La partita

Poi fischio d’inizio e al 2’ Ferrini a pochi centimetri dal gol: Piroddi fallisce la girata solo sul secondo palo. Peggio combina Pavone al 7’: l’attaccante minerario spara a lato a tu per tu col portiere. È un primo tempo intenso ma avaro di emozioni: al 35’ Deluca in angolo su sinistro insidioso di Pavone da 20 metri.

La svolta

La ripresa è in fotocopia (forse più blanda), ma nei 16 metri finali il Carbonia diventa impietoso perché capitalizza le sue idee e gli svarioni avversari. Al 18’ si dimenticano dell’incursione di Isaia che di destro scaraventa sotto la traversa. Dalla Ferrini non c’è reazione rabbiosa. Al 30’ gli ospiti rischiano già il tracollo (Ricci gestisce male un contropiede), ma poi crollano al 38’ quando Pavone appostato a pochi metri deposita dopo un’azione insistita di Moreno. Affinché possa finire in gloria, manca la firma dell’acciaccato (infortunio nel derby con l’Iglesias) Ricci (con Nurchi del Monastir capocannoniere del torneo con 15 reti) e arriva al 43’ con un coast to coast sublimato dal dribbling sul portiere. Piroddi al 45’ sbaglia l’1-3 davanti a Galasso.



RIPRODUZIONE RISERVATA