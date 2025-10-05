Carbonia, rimonta firmata Porcheddu 

carbonia 2

Buddusò 1

Carbonia (4-3-3) : Floris, Gurzeni, Zazas, Ponzo, Andrea Mastino, Fabio Mastino (30’ st Coulibaly), Nannini (25’ st Chidichimo), Pavone, Porcheddu (40’ st Artese), Boi, Melis. In panchina Saiu, Massoni, Carboni, Zonchello, Tatti, Serra. Allenatore Mannu.

Buddusò (4-3-3) : Faralli, Brailly, Barillari, Scanu (20’ st Etoh), Sambiagio, Gomis, Giovanni Canu (45’ st Carvalho), Seyllane (10’ st Cordoba), Faye, Balde, Portello. In panchina Mario Canu, Sergio, Umar, Ghisu, Marrone, Fideli. Allenatore Terrosu.

Arbitro : Lena di Treviso.

Reti : pt 26’ Brailly, 36’ e st 15’ (r) Porcheddu.

Note : ammoniti Zazas, A. Mastino.

Narcao. Risalendo faticosamente la china con cura dei dettagli (giacché memore della rimonta subita contro il Taloro), il Carbonia supera 2-1 il Buddusò con una doppietta (il secondo su rigore) di Andrea Porcheddu. E incamera la seconda vittoria consecutiva. Ma partono meglio gli ospiti con azioni veloci e precise soprattutto sul loro out di sinistra.

La gara comincia all’insegna dei legni, due colpiti in 120 secondi: al 6’ Balde centra la base del palo con un potente destro ravvicinato su affondo di Canu, poi direttamente su corner Porcheddu colpisca la traversa. Il Buddusò gioca d’azzardo, osa e passa al 26’: l’uscita miracolosa di Floris su Balde frutta agli ospiti un angolo su cui di testa si avventa l’ex di turno Brailly.

La reazione

Ragionando palla a terra il Carbonia può far male agli avversari e lo dimostra al 36’ la triangolazione che porta Porcheddu in area: diagonale sinistro e pareggio. Il Carbonia sonnolento della prima frazione sparisce e si assopisce invece il Buddusò. Al 5’ della ripresa infatti Pavone si divora il 2-1 centrando il portiere in uscita, poi spettacolare sul pallonetto di Boi. Ma la gara al 15’ viene indirizzata da un guizzo in area di Porcheddu steso fra un nugolo di avversari: poche proteste, il 10 minerario realizza dal dischetto. I sulcitani rischiano dopo due minuti quando su un rimpallo in area Floris si inarca, e corrono un altro pericolo col sinistro di Balde a fil di palo frutto di un’uscita maldestra della difesa. Ma da questo momento in poi il Carbonia non patirà più nulla: anzi, al 40’ è Pavone ad avere la palla del 3-1, ma il suo tap-in di destro facile sulla carta finisce sugli stinchi del portiere che recuperava la posizione.

