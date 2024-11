Carbonia, pericolo Ossese 

Carbonia. Il Carbonia si gode il fascino della vittoria in coppa ma il campionato bussa. E chi bussa, fa paura: domenica allo Zoboli c’è l’Ossese, terza forza del torneo, che per giunta si è pure rinforzato in questi giorni ingaggiando giocatori di rango elevato. Parola d’ordine, dunque, ma non sarà facile, dimenticare la vittoria di mercoledì 2-1 nella semifinale d’andata della Coppa Italia di Eccellenza conquistato contro il Villasimius al culmine di una prestazione forse non esaltante (gara contratta, molto tattica, Carbonia bravo a sfruttare gli episodi) ma in cui i minerari sembrano aver cancellato certi “pacchiani” errori difensivi visti nelle precedenti gare casalinghe perse contro Nuorese, Tempio e Budoni, e Monastir.

L’andata

Le gioie sono arrivate in questa gara di andata della semifinale in una competizione che annovera pure Budoni e Ossese: «Fra le quattro pretendenti non siamo forse fra le più attrezzate», afferma il presidente del club Stefano Canu, «ma la recente storia insegna che il Carbonia questa competizione la onora fino in fondo: e se si dovesse arrivare in finale, la gara secca è sempre un terno al lotto».Domani allo Zoboli arriva però una squadra intenzionata a stare in scia alle avversarie di vertice e che in Coppa ha battuto il Budoni: «È un calendario complicato», analizza Canu, «ma certe cose viste pur nella sconfitta contro il Li Punti e poi nella vittoria col Villasimius depongono verso una rinnovata fiducia».

La punta

Grande attesa per l’attaccante argentino, con esperienze di livello in Sud America, Federico Moreno: un mese fa al suo arrivo era stato determinante nella vittoria in campionato 1-0 proprio contro il Villasimius, poi si è spento e l’allenatore Diego Mingioni si è visto più volte costretto a fare altre scelte.

«Nel Carbonia non ci sono salvatori della patria ma giocatori di spessore», conclude il massimo dirigente, «anche lui merita di ricevere tempo e fiducia».

