Carbonia, pensiero stupendo 

Carbonia. I punti sono sette, solo tre meno della capolista Budoni che a Carbonia alla prima di campionato ha vinto grazie a un gentil regalo del portiere biancoblù. E domenica allo Zoboli arriva il Tempio, secondo in classifica a quota nove.

Il torneo

Sta assumendo contorni gratificanti, sebbene il torneo sia ancora molto lungo, la stagione di Eccellenza dei minerari: è iniziata in estate dopo una salvezza ottenuta agli spareggi contro la Tharros ed è proseguita con l’ansia di un quadro economico tale da mettere subito in conto di dover lottare ancora una volta per non retrocedere. Però alla fine la rosa è stata completata, con un mix di giocatori stranieri e di varie parti d’Italia e l’arrivo di giovani locali (Sartini, Lardieri, Lambroni) rientrati alla base dopo alcune esperienze lontane dal club. La conferma della categoria resta il chiodo fisso, ma la vittoria di domenica scorsa a Bari Sardo, frutto anche di uno dei gol più belli sinora visti in Eccellenza, quello di Nicola Mancini, dà al Carbonia una serenità inizialmente non preventivata: «Alla fine, sebbene molto amara, è servita anche la rocambolesca sconfitta iniziale contro il Budoni perché abbiamo giocato un gara alla pari», analizza l’allenatore Diego Mingioni, «è uno dei quei casi in cui perdi e scopri che sei meglio di quanto ritenevi».

La rosa

La consapevolezza di potersela giocare contro tutti è stata rafforzata anche dopo il pari contro il Taloro Gavoi: «Prestazione non formidabile la nostra, ma quello è un campo scomodo», afferma l’allenatore, «nessuno si illude, arriveranno i momenti negativi ma i risultati permettono di affrontarli con solidità». Nel frattempo però la rosa è cresciuta: situazione distante anni luce da quella di partenza, primi di agosto, quando era composta quasi in prevalenza da Juniores. «È una rosa sufficiente», conclude Mingioni, «vale la vecchia regola che chi negli allenamenti dimostra di fare bene gioca, anche se in realtà c’è spazio per tutti e domenica scorsa gli exploit di Nicola Mancini e Lorenzo Sartini lo dimostrano: sono un esempio per gli altri ragazzi». Intanto oggi alle 16 torna la Coppa Italia e il Carbonia, dopo l’impresa agli ottavi a Iglesias (vittoria 3-2 dopo che al 70’ il risultato vedeva gli iglesienti avanti 2-0), cercherà il bis a Monastir nei quarti di finale. In questa competizione il Carbonia negli ultimi 4-5 anni ha dettato legge, vincendola o arrivando comunque in finale.

