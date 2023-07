Carbonia, ore decisive  

Carbonia. Ora attorno al Carbonia c’è la ressa. Un terzo gruppo imprenditoriale, che di recente ha già assunto la gestione di altri club regionali, ha bussato alle porte della dirigenza biancoblù per capire come inserirsi e rilevare la società la cui prima squadra milita nel campionato di Eccellenza.

Ma per una cordata che si fa avanti, un’altra si defila. Pochi giorni fa, infatti, c’è stato il passo indietro (forse definitivo) di una delle due compagini che circa un mese fa aveva chiesto i documenti mostrando interesse a sostituire l’attuale dirigenza capeggiata da tre anni dal presidente Stefano Canu, il quale a fine giugno ha manifestato pubblicamente la possibilità di farsi da parte. A patto che ci siano sostituti davvero pronti. «Una delle due cordate», spiega il massimo dirigente, «sembra non mostrare più un valido interesse. L’altra, composta da persone di Carbonia, potrebbe darci una risposta definitiva in queste ore, ma nel frattempo è spuntata una terza cordata che nel recente passato ha curato società calcistiche isolane».

Dunque le interlocuzioni sono diventate tre, ma una sarebbe già sul viale del tramonto. A dimostrazione che rilevare il Carbonia (il quale non naviga esattamente nell’oro: è uno dei motivi di maggior discussione in questo periodo) non è una passeggiata ed è ben diverso dalle boutade sui social: «Se si cede», dice il presidente, «non lo si fa concedendo tutto al primo passante: servono garanzie non per noi, ma per il club e i giocatori». Intanto, se è proprio questa la situazione, appare chiara una cosa: «A queste condizioni il campionato di Eccellenza si farà», conclude Stefano Canu, «ma con le nostre risorse limitate non potremmo permetterci un campionato di vertice». Il Carbonia, riaffidato all’allenatore Diego Mingioni, sino a due anni fa era in Serie D, dove ha disputato due stagioni.

RIPRODUZIONE RISERVATA