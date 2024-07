Carbonia. «Non è un addio: è un arrivederci». Dopo stagioni esaltanti e complicate (e quella appena conclusa per il Carbonia è stata entrambe le cose, con la salvezza raggiunta agli spareggi), il 24enne Andrea Porcheddu, eletto migliore giocatore dell’Eccellenza 2023-24, lascia il Sulcis e approda all’Ossese.

Il simbolo

I minerari, ancora alla ricerca di conferme (sebbene il rinnovo dello staff della prima squadra venga dato come quasi certo), perdono per il prossimo campionato il calciatore di spicco capace più volte (ma non è stato l’unico) di fare la differenza. Anche nei playout con la Tharros. È al momento il colpo di mercato. «Carbonia è nel cuore e non si discute - afferma il giocatore - ma vorrei provare una nuova sfida in un club che sta mostrando ambizioni molto importanti e i cui tecnici mi hanno cercato proponendomi un progetto interessante». In sostanza, la squadra sassarese punta alla Serie D.

Il presidente

Il Carbonia, invece, potrebbe ancora una volta disputare un campionato transitorio con l’obiettivo salvezza (che i tifosi si augurano venga raggiunta senza le sofferenza della passata stagione). «Con noi Andrea Porcheddu - sottolinea il presidente Stefano Canu - ha disputato campionati straordinari: nell’ultimo è rimasto in biancoblù come atto d’amore mostrando sincero attaccamento alla maglia dopo le vicissitudini societarie della scorsa estate: sono cose che non si dimenticano».

L’ex numero 10 minerario finisce dunque in una squadra competitiva per le posizioni di vertice. Potrebbero non essere l’unico pezzo pregiato su cui sono cadute le attenzioni di altri club: piace molto Gabriele Dore (a dir poco basilare nel doppio spareggio contro la Tharros), piacciono Prieto, Broglia, Wojcik, Cordoba ma pure Lorenzo Basciu.

Rosa e tecnico

Il Carbonia sta alla finestra sebbene la situazione non appaia drammatica come nel luglio-agosto del 2023 quando la formazione venne costruita nella prima decade di agosto e il ritardo comportò la rinuncia a priori della Coppa Italia (di cui la squadra era vice campionessa). Le scelte definitive (dettate anche dal possibile apporto di nuovi imprenditori) dovrebbero essere sancite entro il 10 luglio. L’ipotesi è riaffidare la squadra a Diego Mingioni: il tecnico si era dimesso lo scorso luglio (un mese dopo il rinnovo dell’intesa), poi era subentrato a Maurizio Ollargiu a novembre.

I giovani

Teoricamente la politica del club sarebbe quella di confermare tutti i giovani parte del vivaio (Juniores e Allievi), che hanno portato a termine una buona stagione e si ritroverebbero con un anno di esperienza in più: «Metteremo nero su bianco in base ai fondi a disposizione - afferma il presidente Stefano Canu - poi partiremo perché abbiamo già diverse idee molto chiare su chi tenere e chi chiamare».

