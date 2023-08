Carbonia, niente Coppa Italia: «Ma non falliremo» 

Carbonia. La scorsa stagione è arrivato in finale e l’ha persa ai calci di rigore, quest’anno la saluta senza neppure scendere in campo: il Carbonia rinuncia alla Coppa Italia regionale di cui è vice detentore e di cui è stato campione tre stagioni fa.

La profonda crisi economica del club ha costretto la dirigenza a rinunciare alla competizione che sarà ai nastri di partenza verso fine agosto: il club non ha ancora formato la prima squadra (in pratica sono andati via quasi tutti i calciatori), e non ha ancora l’allenatore (Diego Mingioni ha risolto il contratto dopo la conferma di giugno).

Le ragioni

«Non si poteva fare altrimenti», spiega il presidente Stefano Canu, «ci saremmo presentati senza allenamento e non avremmo onorato la coppa: da mesi ripeto di essere disposto a fare un passo indietro ma non s’è concretizzata nessuna delle proposte avanzate a più riprese e di cui si è discusso anche grazie alla mediazione del Comune». Dopo un primo vertice del 31 luglio in Municipio, durante il quale il sindaco aveva lanciato un appello, con imprenditori ed esponenti del mondo del calcio locale non s’è mosso più nulla. Annullato un incontro previsto tre giorni fa. «Qualche imprenditore comunque ci aiuterà», è la convinzione di Canu «il Carbonia di sicuro non fallisce, il campionato di Eccellenza si fa e il settore giovanile è solido: iscritti ai campionati regionali Elite allievi e i giovanissimi». Quanto al nuovo allenatore, a questo punto non si esclude una soluzione “casalinga”.

