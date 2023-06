Carbonia, memorie della miniera 

«Durante gli anni della guerra si erano completamente perse le tracce di Pietro Casotti e i suoi parenti, che nel frattempo si erano trasferiti all’estero, conoscevano solo la sua ultima meta lavorativa: Carbonia – racconta Maria Giovanna Musa, curatrice della ricerca ed archivista della Sezione di Storia Locale del Sbis – quando la nipote Angela si è rivolta a noi dagli Stati Uniti ha purtroppo scoperto che lo zio Pietro Casotti era morto a Carbonia nella miniera a Nuraxeddu nel 1941 e nessuno aveva avvertito la famiglia». Questa è una delle migliaia di emozionanti storie di vita vissuta che rischiavano di scomparire per sempre e che possono nuovamente essere raccontate grazie ad un prezioso lavoro di ricostruzione della memoria storica durato dal 2007 al 2022 ad opera della curatrice. Storie di donne e di uomini che si intrecciano con la storia della città mineraria e che solo oggi vengono completamente messe a disposizione di quanti ne fanno richiesta per conoscere le origini della propria famiglia.

La presentazione

Il lavoro verrà presentato per la prima volta questa sera a Carbonia alle 17,30 in un convegno dal titolo “Dalle tenebre alla luce, identità restituite alla storia” che si terrà alla Sezione di Storia locale, oggi adibite ad archivio e che una volta ospitavano le officine della Grande Miniera di Serbariu: «Siamo partiti da 18 mila identità ma circa 3 mila erano doppioni – spiega Valeria Meloni, che si è occupata dell’elaborazione statistica dei dati – la stragrande maggioranza dei lavoratori erano maschi e le donne solo l’uno per cento, quasi tutte cernitici. Tra i nomi spuntano anche quelli di molti giovani sotto i 18 anni, alcuni addirittura di soli 13 anni».

Data mining

Il progetto di data mining raccoglie informazioni su oltre 15 mila lavoratori della Società Carbonifera Sarda dal 1936 al 1961, compresi i dati biografici retributivi e familiari, tratti dal fondo archivistico dell’Azienda che comprende libri matricola, targhette Adrema e altri documenti.

Testimone

Ma a volte la ricerca parte anche solo dalla riscoperta di una cartolina dimenticata in fondo ad un cassetto: «Sono venuta a Carbonia dalla Lombardia per trovare informazioni sulla vita di mio padre – spiega Donatella Uccheddu – purtroppo di lui non c’è traccia ma il libretto di lavoro parla chiaro “medaglierista a Serbariu”. Casualmente al museo abbiamo trovato la medaglia con lo stesso numero scritto sul libretto 2311, è una grande emozione per me».

Non solo sardi

La stragrande maggioranza dei lavoratori erano sardi ma non mancano le curiosità: «In città si erano stabilite una grande comunità di siciliani, abruzzesi, marchigiani e veneti – spiega Maria Giovanna Musa – con una grande percentuale di persone provenienti dalle province di Pesaro, Chieti e Caltanissetta ma c’era anche un 5 per cento di stranieri. Tra questi anche un centinaio di nominativi di prigionieri di guerra anche se sappiamo che gli effettivi erano oltre 3 mila, oltre a numerosi prigionieri comuni, probabilmente confinati a Carbonia perché oppositori del regime».

L’appello

Il lavoro di ricerca non è finito e certamente non è completo per i tanti documenti andati perduti dopo la chiusura delle miniere. Entro fine anno verrà presentata una seconda parte con dati provenienti da migliaia di documenti singoli che spesso arrivano in Sezione di Storia Locale portati da privati cittadini: «Facciamo un appello a chiunque abbia del materiale inerente la ricerca, ogni nuovo nome è importante e a volte basta una busta paga a censire un nuovo lavoratore – aggiunge Valeria Meloni – chiediamo a chiunque sia in possesso di informazioni di mettersi in contatto con noi in modo da dare un contributo al prezioso lavoro che stiamo portando avanti».

