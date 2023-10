Carbonia-Londra e le ricette di nonna Paola 

La fortuna aiuta gli audaci e Manolo Piras, 37 anni, è un esempio vincente. Lasciata l’Isola, destinazione Inghilterra, apre un ristorante nel quartiere londinese di Richmond. Tra le specialità della casa fregula e sughi preparati con le ricette di nonna Paola. Il successo diventa travolgente grazie alla serie tv “Ted Lasso”: la casa del protagonista è accanto a “L’Assaggino”. E allora Manolo produce anche i biscotti della serie. Nelle foto, in senso orario, Manolo Piras, i protagonisti di “Ted Lasso” (foto Trusted Rewiews), la fidanzata di Manolo, Stefania Sanna, e due campioni degli All Blacks in ristorante.

a pagina 10