Carbonia, la beffa arriva nel finale 

Carbonia 2

Villacidrese 2

Carbonia (4-3-3) : Caroli, Cocco, Prieto, Chidichimo, Brailly, Wojcik, Cordoba, Mancini (32’ st Omoregie), Pitanza, Porcheddu, Lorenzo Basciu (40’ st Falletto). In panchina Alcaraz, Carboni, Cristian Basciu, Giganti, De Gradi, Lecca, Lambroni, Saiu. Allenatore Mingioni.

Villacidrese (4-4-2) : Cocozza, Aramu, Muscas (23’ st Matteo Pinna), Carboni, Lamacchia, Bruno, Fantasia (22’ st Diego Pinna), Mattia Pinna (40’ st Zedda), Suella, Aimi (37’ st Medda), Makidadi. In panchina Sitzia, Lilliu, Canu, Figus, Tutu. Allenatore Mannu.

Arbitro : Marongiu di Sassari.

Reti : nel primo tempo 31’ L. Basciu, 40’ Aimi; nella ripresa 33’ Wojcik, 47’ D. Pinna.

Note : ammoniti Bruno, Cordoba.

Carbonia. Dopo un mese di “esilio” il Carbonia torna allo Zoboli e fa di tutto per non concedersi la vittoria in casa: regala (con la complicità di un guardalinee) il gol del provvisorio 1-1 e nella ripresa fallisce il match point del 3-1 per farsi immancabilmente rimontare sul definitivo 2-2 nel recupero. Un classico che non tramonta mai.

Ai punti avrebbero vinto i minerari, non fosse altro per i tre legni colpiti e la clamorosa palla gol sciupata per chiudere il discorso. Ma la Villacidrese dell’ex Graziano Mannu non si è arresa mai. Ospiti a un soffio dal vantaggio al 28’ con Fantasia, ma subito dopo arriva il gol di Lorenzo Basciu per i padroni di casa sugli sviluppi di un angolo (un istante prima, palo pieno di Pitanza). Al 40’ il pasticcio: Prieto difende (male) una palla che pare uscire di mezzo metro, il guardalinee non segnala, Suella se ne impossessa e serve ad Aimi un appoggio facile in rete per l’1-1. Allo scadere Basciu stampa sulla traversa un destro dai 16 metri.

Nella ripresa la gara si accende al 18’: Caroli è prodigioso nell’uscita disperata davanti a Suella (comunque disturbato da un difensore) e sul capovolgimento di fronte Porcheddu colpisce il palo interno. Carbonia di nuovo avanti con la zuccata di Woycik al 33’ su angolo. I minerari possono blindare la gara al 37’ ma il grossolano errore di Pitanza costerà caro: Omoregie fa 50 metri palla al piede, poggia per il liberissimo compagno che a porta spalancata tira quasi addosso a Cocozza (comunque reattivo). La Villacidrese non si fa pregare e applica alla lettera, a scapito del Carbonia, la famosa regola del “gol fallito-gol subito”: su cross in area, la palla spiove sul neo entrato D. Pinna che esplode un destro ravvicinato: 2-2.

RIPRODUZIONE RISERVATA