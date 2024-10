Carbonia ko Il Tempio solo in vetta 

Carbonia 1

Tempio 2

Carbonia (4-4-2) : M. Atzeni, Broglia, Chidichimo, Garcia, Caverzan, N. Mancini, C. Mancini, Isaia, Filippi (17’ st Stefano Atzeni), Sartini (17’ st Tocco), Moreno (20’ st Ricci). In panchina D. Doneddu, Mastropietro, F. Doneddu, D. Cocco, Abbruzzi. Allenatore Mingioni.

Tempio (4-4-2) : Mejri, Malesa, Arca, Pinna, Garau, Olivera, Bulla (15’ st Zirolia), Roccuzzo (40’ st Aiana), Lemiechevsky (43’ st Sabino), Bazile, Donati (15’ st Solinas). In panchina Izzo, Sanna, Thiam, Carboni, Zappareddu. Allenatore Giorico.

Arbitro : Sari di Alghero.

Reti : nel primo tempo 6’ C. Mancini, nel secondo tempo 12’ Donati, 14’ Bazile.

Note : espulsi Bazile, Chidichimo; ammoniti M. Atzeni, Garau, Roccuzzo, Mejri, Isaia .

Carbonia. Non appena il Carbonia abbassa la guardia (e si lascia andare ad amnesie difensive) il Tempio si avventa come un rapace: i galluresi vincono 2-1 allo Zoboli e balzano in vetta rimontando in tre minuti una gara che sino al 10’ della ripresa li vedeva in enorme sofferenza. Anzi, molto più vicini allo 0-2 che all’1-1. Ma la squadra di Giorico ha rivelato il cinismo tipico delle squadre d’elite.

In avvio

La partenza bruciante del Carbonia sorprende i galluresi. I minerari passano già al 6’ con una percussione di Broglia sulla sinistra, conclusione parata su cui si avventa al volo Christian Mancini. Un minuto e Moreno ha sul destro in contropiede la palla del raddoppio: Mejri gli chiude lo specchio. Poi a metà frazione i galluresi hanno una reazione rabbiosa e sfiorano due volte il pari con Liemiechewsky (destro a lato) e di testa con Garau a porta sguarnita: fra le due occasioni, quella colossale di Moreno che sul secondo palo in area piccola piazza la sfera a lato a portiere battuto.

Ripresa

La gara ha una svolta inaspettata. Al 10’ sugli sviluppi di una punizione Isaia incorna da due passi col portiere immobile che si vede la palla incocciare sui piedi. Un minuto dopo scatta la regola del gol sbagliato: su fallo laterale i centrali difensivi e il portiere non si intendono e per Donati è facile segnare. Il Tempio assapora l’odore del sangue: gli ospiti sfondano sulla sinistra, palla a rimorchio in area piccola e Bazile non perdona. Il Carbonia meriterebbe il pari ma manca la precisione: Garau spizza di testa quasi sulla linea un destro di Isaia e poi al 90’ Garcia di testa su corner manda a pochi centimetri dal palo. Il Tempio neo capolista può festeggiare.

RIPRODUZIONE RISERVATA