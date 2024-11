Carbonia in campo  per distrarsi dal campionato 

Carbonia. Benedetta Coppa Italia. Oggi con la semifinale di andata alle 15 contro il Villasimius allo Zoboli il Carbonia cerca di dimenticare le amarezze di campionato: i minerari sono reduci dalla terza sconfitta consecutiva (alcune delle quali frutto di madornali errori difensivi) e sono scivolati nella parte medio bassa della classifica. Ma al netto di alcune sciagurate giocate che nelle gare in bilico hanno consegnato la vittoria ad avversari pur obiettivamente più forti, si avverte comunque una mancanza di freschezza come a inizio stagione. E il bomber Moreno, a segno solo contro il Villasimius in campionato (1-0 per il Carbonia) sembra avere le polveri già bagnate.

Allora ecco la coppa, competizione che da una decina di anni i biancoblù quasi dominano: hanno giocato tante finali, spesso perse ai rigori. «Siamo big di questa manifestazione e lo vogliamo dimostrare», afferma il presidente Stefano Canu, «magari serve anche a distrarci dal campionato che in queste settimane non sta dando molte soddisfazioni, anche se pure nella sconfitta di domenica 1-0 con il Li Punti abbiamo colto un incrocio dei pali che grida ancora vendetta».

L’inizio del filotto negativo è scattato con lo 0-2 in casa contro la Nuorese, anche in questo caso agevolato sullo 0-0 da orrori della difesa. Ma la squadra di Diego Mingioni ha palesato tre giorni fa netti miglioramenti rispetto alla prestazione remissiva vista nello 0-4 casalingo col Monastir: «I ragazzi hanno nelle corde la possibilità di rialzarsi», conclude Canu, «e non dimenticano che in campionato il nostro obiettivo è la salvezza». La possibilità di tornare sul mercato non viene vista come un tabù: «Dicembre si avvicina e se necessario interverremo. Ma è una semplice valutazione, non una priorità assoluta». Oggi, in attesa dell’arrivo domenica della formidabile Ossese che peraltro si è pure potenziata in questi giorni, testa alla Coppa Italia di Eccellenza: il Carbonia fra ottavi e quarti si è levato gigantesche soddisfazioni eliminando l’Iglesias e il Monastir.

