Carbonia in caduta libera 

San Teodoro 4

Carbonia 1

San Teodoro (3-5-2) : Carta; Muzzu, Mannoni, Pandiani; Mauro, A. Saggia (37’ st Brandino), Gallo (30’ st Santoro), S. Saggia (40’ st Marongiu), Di Nardo; Ruzzittu, Pirina (2’ st Ruiz). In panchina Deiana, Spano, Molino, Moro, Bassu. Allenatore Malu.

Carbonia (4-3-3) : M. Atzeni; Broglia (8’ st Lambroni), Chidichimo, Garcia (8’ st Cocco), S. Atzeni (38’ st Sartini); N. Mancini (23’ st Abbruzzi), Isaia, Caverzan (12’ st Tocco); Ricci, C. Mancini, Moreni. In panchina D. Doneddu, Carboni, Perna, F. Doneddu. Allenatore Mingioni.

Arbitro : Giorgino di Milano.

Reti : pt 7’ e 45’ Di Nardo, 20’ Ricci, 38’ Ruzzittu (r); st 39’ Ruiz (r).

Note : ammoniti Mancini, S. Saggia, Garcia, M. Atzeni; angoli 2-7; recupero 2’ pt-4’ st.

SAN TEODORO. La pesante sconfitta di domenica scorsa contro la capolista Monastir poteva lasciare strascichi al San Teodoro e la sfida salvezza contro il Carbonia poteva essere un brutto scoglio da valicare, ma i ragazzi di Mannu hanno saputo reagire e alzare la testa in fretta. Le squadre arrivavano al delicato incontro di ieri con 8 punti, in piena zona retrocessione e sono uscite dalla sfida con conclusioni e animi e differenti: i galluresi hanno conquistato la prima vittoria interna del campionato andando a segno in 4 diverse circostanze; per i minerari è stata una pesante sconfitta, che costa loro l’ultima posizione assieme al Barisardo.

La gara

Il tecnico Mannu ha ricevuto ottime risposte da Di Nardo, schierato titolare e autore di due gol, e soprattutto ha potuto disporre di Ruzzittu nel reparto avanzato grazie all’arrivo di Gallo chiamato a rinforzare il centrocampo. Il primo tempo è divertente, con un ottimo avvio dei viola, bravi a sbloccare il risultato già al 7’ con una palla a superare la difesa di Andrea Saggia per Di Nardo: quest’ultimo davanti all’uscita incerta di Mirko Atzeni non sbaglia. Il pareggio degli ospiti arriva al 20’ con una imbucata di Caverzan a favorire l’inserimento di Ricci. Il Carbonia dà l’idea di aver cambiato atteggiamento e sfiora il vantaggio con Moreno. Ma sono i locali a passare nuovamente a condurre al 38’ con il rigore di Ruzzittu. Poi al 45’ Di Nardo insacca sul secondo palo il gol del raddoppio. Due reti che affossano le speranze dei minerari.

Il secondo tempo

Nella ripresa il Carbonia tenta di invertire la marcia senza però riuscire mai a impensierire la retroguardia del San Teodoro, che gestisce nel migliore dei modi il doppio vantaggio acquisito. L’allenatore Mingioni mischia le carte, effettuando quattro sostituzioni nel primo quarto d’ora. I suoi però non riescono a essere pericolosi dalle parti del giovane portiere Carta, chiamato raramente in causa. Anzi, è sempre il San Teodoro a trovare la via del gol, la quarta, questa volta con Ruiz che trasforma il secondo rigore concesso dall’arbitro. Non c’è più gara.

