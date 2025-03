carbonia, il veleno nella coda 

Carbonia. Sfuma ancora una volta in pieno recupero la chance di affrancarsi quasi definitivamente dalla zona spareggi. E invece di sei punti, che l’avrebbero allontanato dall’area bollente della classifica di Eccellenza, il Carbonia se ne ritrova in mano solo due. Il calendario, a cominciare domenica prossima col Calangianus, prevede altri scontri terribili e intrecci pericolosi. Devono mangiarsi le dita di mani e piedi i minerari per come è andato a finire anche l’anticipo di sabato nella gara salvezza contro l’Alghero: la squadra dell’allenatore Diego Mingioni vinceva 1-0 (gol dell’argentino Moreno, ottavo centro stagionale) sino al minuto 92 quando è stata ripresa in virtù di un autogol frutto di carambola sotto porta. E l’Alghero resta dunque a due punti dal Carbonia.

Una settimana prima scena identica (e forse rammarico ancora più evidente) contro il San Teodoro: minerari avanti 2-0 alla fine del primo tempo, poi a lungo andare crollo nella ripresa e ospiti (a loro volta in piena zona salvezza) capaci di crederci e di agguantare il pari al 91’. Zona Cesarini sempre fatale. «Contro l’Alghero gara combattuta considerata la posta in palio ma decisamente non bella - fa notare il presidente Stefano Canu - abbiamo giocato bene e siamo passati in vantaggio meritatamente, poi nella ripresa troppe palle lunghe e qualche episodio dubbio sino al gol incassato ancora una volta nel recupero, circostanza che per la seconda volta consecutiva nell’arco di sette giorni ci è costato il bottino pieno: ora testa domenica prossima al Calangianus a 270 minuti dalla fine del campionato». Il Carbonia (assieme a Barisardo e Ferrini) è a quota 29 e mantiene un punto di vantaggio sul San Teodoro e due sull’Alghero. Per il prossimo match Mingioni potrebbe avere a disposizione tutta la rosa.

