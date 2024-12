Carbonia, il pari non basta 

Carbonia 2

Iglesias 2

Carbonia (4-4-2) : Davide Doneddu, Broglia, Chidichimo, Garcia, Caverzan (1’st Pavone), Ricci (40’ st Atzeni), Christian Mancini (40’ st Sartini), Isaia, Tocco (35’ st Nicola Mancini), Filippi, Moreno (33’ st Francesco Doneddu). In panchina Galasso, Carboni, Cocco, Abbruzzi. Allenatore Mingioni.

Iglesias (4-4-2) : Riccio, Giorgetti, Pitzalis, Cancilieri (13’ st Rizzi), Alberto Piras (15’ st Mastropietro), Alvarenga, Illario, Edoardo Piras, Capellino, Brailly, Crivellaro. In panchina Idrissi, Sakho, Mancini. Allenatore Murru.

Arbitro : Previdi di Modena.

Reti : nel primo tempo 5’ E. Piras, nella ripresa 7’ Isaia, 11’ Moreno, 32’ Mastropietro.

Note : espulso Garcia, ammoniti Illario, Chidichimo. Angoli 3-2 per il Carbonia.

Carbonia. Il Carbonia si aggrappa a un “classico”, il derby minerario per definizione, quello contro l’Iglesias, per muovere una classifica che fa paura, ma spreca il match point al 35’ della ripresa. Termina 2-2, e tutto sommato è corretto, una gara nata in sordina (ma con gli ospiti più propositivi nei primi venti minuti) e decollata nella ripresa grazie alla sveglia che si è data il Carbonia e al diluvio che, di colpo, ha innalzato il livello agonistico (meno contenti gli spettatori nella tribuna del Comunale priva di copertura: lavori appaltati da mesi ma attesa misteriosa dei materiali).

Il match

Gara sentita e iglesienti più cattivi quando occorre: al 5’ il Carbonia perde palla in uscita, la sfera va a Edoardo Piras che dai 15 metri la “lavora” e piazza un destro rasoterra sul primo palo. È il gol del vantaggio e per l’ennesima volta allo Zoboli il Carbonia deve rincorrere. Al 12’ un tiro del ritrovato Filippi diventa una parabola insidiosa che quasi inganna il portiere ospite. Sul corner seguente Isaia schiaccia troppo la girata di testa. L’Iglesias tenta di chiudere il discorso al crepuscolo del primo tempo: sinistro velleitario di Illario e poi sinistro pericoloso di Crivellaro al 44’.

La ripresa

C’è bisogno di qualcosa per scuotere il Carbonia: ed è il diluvio che si abbatte sullo Zoboli. In questo nuovo scenario nella ripresa al 6’ Filippi sfiora il pari con un diagonale ravvicinato e lo coglie un minuto dopo di testa con Isaia in perfetta torsione. Il potere rigenerante del gol sveglia dal torpore pure l’argentino Moreno, che pochi minuti dopo su lancio di Broglia buca in diagonale Riccio. Per altri 10’ i biancoblù hanno più benzina, che si esaurisce proprio quando è la sponda rossoblù a fare il pieno. L’Iglesias presenta il conto in modo crudele: il pari lo sigla l’ex Mastropietro (era al Carbonia sino a pochi giorni fa).

Ma c’è tempo fra il 35’ e il 40’ per due episodi chiave: Ricci si divora il 3-2 facendosi parare il tiro dal portiere in uscita (era dentro l’area piccola) e Garcia si fa espellere pochi minuti dopo. Il Carbonia si ritrova così a scongiurare una sconfitta.

