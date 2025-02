carbonia, il mercato è giusto 

Carbonia. La zona calda degli spareggi salvezza è distante solo tre punti, ma nel frattempo con la vittoria di sabato contro il Ghilarza il Carbonia inguaia l’Alghero. La seconda ottima prestazione consecutiva casalinga regala ai minerari dell’allenatore Diego Mingioni un briciolo di serenità in più (sino a poche settimane fa il Carbonia era penultimo in Eccellenza) e una serie di riflessioni sulla campagna di riparazione che non si è mai fermata: pochi giorni fa in biancoblù è arrivato anche l’argentino Juan Caffaro Rossi, che si aggiunge a Fabio Mastino e all’altro sudamericano Pavone (preso un mese fa).

Ma in questo pacchetto di giocatori d’esperienza (in questo momento spiccano le prestazioni di Ricci, Chidichimo, Mancini, Broglia e Isaia), si inserisce anche il prodotto del vivaio. Forse uno dei migliori in campo del 3-0 al Ghilarza è stato Mauro Abbruzzi, classe 2007, scuola Rosmarino Orione: centrocampista che a tratti è assurto al ruolo di leader: «È il classico atleta che ha capito come funziona nel rapporto con i compagni più grandi», sottolinea il presidente Stefano Canu, «ha indubbie qualità nella fase di interdizione accompagnata da un’elevata concentrazione e quindi da tempo si ritaglia maggiori spazi da titolare».

Ma non è il solo: c’è da un paio di stagioni Danilo Cocco, 2006, già 50 e passa presenze in Eccellenza, gli altri 2006 Davide Doneddu e Giovanni Carboni, e il 2007 Riccardo Lambroni tornato alla base dopo un’esperienza lontano da Carbonia. Il campionato e la corsa a una salvezza che i minerari vorrebbero raggiungere tenendosi lontani dagli spareggi (esperienza vissuta la scorsa stagione) prosegue domenica con la trasferta a Nuoro: la Nuorese all’andata si impose allo Zoboli 2-0 ma con la pesante compartecipazione della retroguardia mineraria che indirizzò la sconfitta.

