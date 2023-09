Carbonia, il derby  è solo il primo passo 

Carbonia. Il derby vinto alimenta l’appetito: «In settimana concluderemo l’acquisto di altri due giocatori e, per il momento, la rosa si potrà anche definire completa». Sono raggianti il presidente Stefano Canu e l’allenatore Maurizio Ollargiu dopo la vittoria (sofferta) per 1-0 nel derby minerario contro l’Iglesias, maturata grazie a un gol su calcio di rigore di Andrea Porcheddu, uno dei pochissimi calciatori che ha deciso di restare in biancoblù mentre fra luglio e agosto la società attraversava un periodo nero che ha convinto molti atleti ad accasarsi altrove.

Il via alla costruzione della squadra è avvenuto attorno a Ferragosto: per recuperare il tempo perso è stato necessario addirittura rinunciare alla Coppa Italia e sfruttare al massimo la prima settimana di campionato, che per il Carbonia ha coinciso con il turno di riposo: «Ma ci manca ancora qualcosa - avverte Canu - e a giorni porteremo dentro altri due ragazzi: sicuramente la rosa che abbiamo allestito, pur in grave ritardo, è costituita da giocatori con voglia di rivalsa e calcisticamente affamati: il fatto di esserci trovati in ritardo non li ha scoraggiati e adesso a parlare è il campo».

Lo stesso campo che induce Giampaolo Murru, allenatore dell’Iglesias (in tre giornate due sconfitte e un pareggio), a riflessioni molto severe, anche perché il club ha messo a segno una campagna acquisti notevole: «Sono arrivato solo dieci giorni fa - argomenta - ma la prestazione di domenica non mi avrebbe soddisfatto nemmeno se avessimo pareggiato o addirittura vinto». Verso lo scadere l’Iglesias ha reclamato per un contatto sospetto in area: «Ma a prescindere dalle decisioni discutibili o meno dell’arbitro - rincara Murru - non è stata da parte nostra una prestazione all’altezza».

