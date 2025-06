Carbonia, futuro nebuloso 

Carbonia. Con le dimissioni dell’ormai ex presidente Stefano Canu, per il Carbonia si apre un’estate di incognite. Quanto pesanti lo si intuirà solo nei prossimi giorni con le prime scadenze, come ad esempio il pagamento della tranche iniziale per l’iscrizione all’Eccellenza, categoria che i minerari hanno mantenuto nella decisiva sfida all’ultima giornata.

L’addio

Ma da quel giorno sembra passato un secolo. Giorni fa Canu, 62 anni, da cinque alla presidenza della società (due stagioni in Serie D, tre in Eccellenza), ha lasciato il timone per un mix di motivazioni: i dubbi sulla possibilità di usare lo stadio Zoboli per la preparazione atletica ai primi di agosto, dato che sono in corso lavori di sistemazione; le annose difficoltà a reperire campi di allenamento e di gioco per il settore giovanile (Allievi e Giovanissimi sono negli élite A regionali); i dissapori legati alle presunte non floride (non lo sarebbero mai state) condizioni economiche del club. E un clima avvelenato che due settimane fa è sfociato in un gesto censurabile: sul muro di cinta dell’impianto sportivo sono apparse scritte offensive all’indirizzo dell’ex massimo dirigente.

I tifosi

Di ben altro spessore quelle impresse due sere fa: gli ultras chiedono ai possibili investitori di «mettere una mano sul portafogli e una sul cuore». A ciò si somma il fuggi fuggi (prevedibile) di staff e giocatori: l’allenatore Diego Mingioni sarebbe vicino a trasferirsi a Villacidro, vari giocatori argentini sono finiti in Spagna, altri nella Penisola, altri ancora sono in stand by perché non escludono di stare a Carbonia. È in questo scenario magmatico che deve agire Mirco Brai, componente del consiglio di amministrazione cui i soci hanno conferito l’incarico di “traghettatore” del dopo-Canu e di curatore di rapporti e di equilibri.

Cercansi soci

Si va dalla ricerca di gruppi imprenditoriali pronti a rivelare il Carbonia, alla designazione delle cariche societarie, dall’individuazione degli allenatori della prima squadra (con annessa ricerca dei calciatori) a quelli di Juniores e giovanili. Entro la prima decade di luglio occorre versare la prima quota dell’iscrizione, che in totale è di 8mila euro. «I primi contatti sono già avvenuti e si profila qualcosa di importante all’orizzonte sebbene occorra attendere ancora diversi giorni», afferma Brai, «ci sentiamo di dire con certezza che il settore giovanile non si tocca, perché rappresenta il futuro e annoveriamo ragazzi straordinari, e che personalmente sono abbastanza ottimista per l’iscrizione del club alla prossima Eccellenza».

