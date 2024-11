Carbonia film: “Guido Segre, una storia dimenticata” 

Andrà in onda questa sera alle 18 a Carbonia, sala Fabio Masala della Fabbrica del cinema il film “Guido Segre, una storia dimenticata”, del regista Filippo Petrucci. La proiezione chiuderà la rassegna “Cinema in Fabbrica. Aspettando il Carbonia film festival”.

La pellicola racconta la storia di Segre, classe 1881, imprenditore di origine ebraica, nato a Torino ma che ha legato la sua storia in modo particolare alla città di Trieste, ma anche alla Sardegna. Partecipa alla vita economica e politica del Paese, entra a far parte dei consigli di amministrazione di decine di importanti industrie navali e possiede acciaierie, pastifici industriali e quote di cantieri navali, oltre a numerosi investimenti bancari. In un periodo della sua vita e della sua esperienza professionale Segre ha goduto di grossa stima da parte del regime fascista, tanto da essere per esempio incaricato di guidare i lavori per la costruzione delle nuove città di Arsia e Carbonia. Le cose cambiano con le leggi razziali del 1938; da quel momento in poi viene completamente abbandonato e il suo nome consegnato all'oblio. Nel film è ricordato attraverso la testimonianza di 15 conoscitori della sua storia, compresa la figlia, dove emergono anche gli aspetti legati alla nascita della cittadina mineraria del Sulcis.

