Carbonia Film Festival, uno sguardo sul mondo 

Una intensa settimana di cinema e incontri nel cuore del Sulcis: da mercoledì 13 a domenica 17 novembre torna il Carbonia Film Festival, la manifestazione organizzata dalla Società Umanitaria di Carbonia per la direzione artistica di Francesco Giai Via. Uno spaccato sul nostro tempo, sulla città e sul territorio, attraverso un approccio multidisciplinare fatto di proiezioni, formazione, incontri, musica e fotografia.

Gli ospiti

Anche per il 2024 Carbonia Film Festival ospiterà alcuni dei rappresentanti più significativi del cinema italiano e internazionale, che racconteranno le loro opere, offrendo riflessioni di assoluto interesse verso alcuni dei nodi cruciali del nostro tempo. Saranno a Carbonia Milad Tangshir, regista di “Anywhere Anytime” in dialogo con Daniele Gaglianone in veste di co-sceneggiatore del film. Daniele Gaglianone sarà inoltre protagonista di un secondo importante momento del festival, in occasione dell’anteprima di “Sembrava non finire mai”, alla presenze di due delle registe, Erica De Lisio e Chiara Stravato. E poi ancora il regista Mohamed Jabaly, autore e protagonista del toccante “Life is beautiful”; Rosa Palasciano, straordinaria interprete dell’applauditissimo “Taxi monamour” Francesco Costabile, autore di “Familia”, tra i titoli italiani più amati all’ultima Mostra del Cinema; Silvia Luzi e Luca Bellino, che racconteranno la loro seconda regia di fiction con “Luce”; la regista Isabella Mari e la produttrice Claudia Canfora.

Spazio Sardegna

Il pomeriggio di domenica 17 novembre è dedicato come sempre alle eccellenze delle produzioni isolane. Si comincia alle 17 con “Pasqua Pomeriggio”, il corto di Stefano Cau comicamente diviso tra le tradizioni del passato e l’accelerazione del progresso, per un film che testimonia le trasformazioni della Sardegna rurale attraverso una percezione malinconica e sospesa. A seguire Mario D’Acunto e Gabriele Pappalardo presentano il teaser di “Sulcis”, un film ancora in fase di sviluppo che racconta Carbonia attraverso i ritmi lenti e riflessivi della provincia. In chiusura “Sembrava non finire mai” il film esito del lavoro in residenza del Carbonia Cinema Giovani Filming Lab 2023, il progetto promosso dalla Società Umanitaria, coordinato da Daniele Gaglianone e realizzato dai giovani filmmaker Erica De Lisio, Francesco Dubini, Maria Elena Franceschini, Marco Mulana, Veronica Orrù e Chiara Stravato. Il film racconta l’evoluzione di un Paese che ha conosciuto lo sviluppo economico degli anni ‘80, le lotte femministe e la vita semplice ma sicura della vecchia classe operaia.

Extra Festival

Tra gli altri appuntamenti imperdibili del festival, il cantautorato gentile di Dente con lo spettacolo “Iperbolica”, l’incontro con Deka Mohamed Osman e Mounir Derbal, vincitori della seconda edizione del concorso fotografico “Sguardi plurali sull’Italia plurale” e la presentazione della graphic novel “Nato in Iran”, alla presenza di Majid Bita.

