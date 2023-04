Carbonia Film Festival, coltivare la speranza 

Le storie, i sogni, le delusioni e il territorio. La vita quotidiana dei giovani delle periferie e il loro sguardo sul mondo: tutto questo cercherà di raccontare il weekend di cinema, dal 4 al 7 maggio, con l’edizione 2023 del Carbonia Film Festival. La rassegna è ancora una volta legata al progetto “How to Film the World”: un lavoro di indagine sulla contemporaneità. In passato il Festival ha indugiato su migrazione e lavoro, stavolta riflettori sulle necessità delle nuove generazioni. La manifestazione, organizzata da Società Umanitaria, insieme a Regione, Comune e Film Commission, proporrà quattro giornate di proiezioni (fra il Teatro Centrale e la Fabbrica del Cinema), incontri e masterclass, musica e fotografia.

Gli ospiti

Fra gli ospiti significativa la presenza di Claire Simon, regista che ha aperto uno spaccato su piccole e grandi storie del quotidiano: presenterà il 4 maggio “Il figlio del droghiere, il sindaco, il paese e il mondo”. Saranno a Carbonia anche Jacopo Quadri con “Ultimina”, Paolo Pisanu con “Tutti i cani muoiono soli”, Nicola Prosatore con “Piano Piano”, esordio alla regia sullo sfondo della Napoli degli anni Ottanta ed alcuni dei protagonisti della fiction ormai di culto “Mare Fuori”, quindi i registi Giulia Camba, Michela Anedda, Antonello Carboni, Peter Marcias. Protagonista del 5 maggio sarà ancora Jacopo Quadri, collaboratore anche di Bernardo Bertolucci, Paolo Virzì, Mario Martone, Gianfranco Rosi. Poi il 6 farà tappa a Carbonia il tour promozionale di “Tutti i cani muoiono soli”, l’esordio alla regia del sassarese Paolo Pisanu. Domenica 7 appuntamento con lo Spazio Sardegna per la presentazione di progetti Made in Sardinia: verranno proiettati i teaser di “Uomini in marcia” di Peter Marcias, film che racconta la Marcia per il Lavoro cioè la mobilitazione che negli anni ‘90 riunì il Sulcis per chiedere nuovo sviluppo, quindi le neoavanguardie in Sardegna di Antonello Carboni, “Opplà” ed “Erentzia” di Giulia Camba. Chiude il programma “Piano Piano”, lungometraggio di Nicola Prosatore ambientato alla periferia di Napoli nel 1987, anno del primo scudetto partenopeo: ospite a Carbonia anche Dominique Donnarumma, nel piccolo schermo con “Il Commissario Ricciardi”.

Per i ragazzi

Il Carbonia Film Festival è da sempre orientato alla formazione e anche quest’anno proporrà un programma di proiezioni e incontri destinati ai giovani. Oltre agli 8 partecipanti, selezionati in tutta Italia col bando Carbonia Cinema Giovani, il programma coinvolgerà anche gli studenti del territorio. Spicca la masterclass su “The Dreamers”, capolavoro di Bertolucci, il 5 maggio alla Fabbrica del cinema.