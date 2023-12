In trecento sul sagrato della Chiesa di San Ponziano per riflettere sullo stato di salute della sanità del Sulcis Iglesiente. In tanti, compresi numerosi sindaci del Sulcis, hanno accolto l’appello del sindaco di Carbonia Pietro Morittu che, insieme ai parroci della città, ha proposto una fiaccolata per denunciare la penosa gestione della sanità locale.

a pagina 45