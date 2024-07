carbonia fermo: solo cessioni 

Carbonia. «La squadra c’è, ma non possiamo volare alto». Apparentemente tutto tace (già dal 30 maggio) sul fronte Carbonia: la sbornia di felicità dopo la salvezza conquistata negli spareggi con la Tharros ha suscitato sia l’interesse di qualche imprenditore (ma nel bilancio dei minerari le somme per la campagna acquisti non sono da favola) sia di alcuni club che si sono accaparrati alcuni fra i pezzi migliori: via Andrea Porcheddu (il miglior giocatore dell’Eccellenza assieme a Illario dell’Iglesias), ma anche Lorenzo Basciu, Riccardo Lambroni e Gabriele Dore.

«Vero», ammette il presidente Stefano Canu, «ma in questa fase abbiamo scelto il basso profilo: la squadra sostanzialmente c’è, nella fase iniziale del mercato si muovono le big con capacità di spesa superiori alle nostre ma pure noi ci siamo guardati attorno». Capitolo allenatore: ancora la firma non c’è, ma la dirigenza non ha mai fatto mistero di voler confermare Diego Mingioni e il suo staff. Lo stesso Mingioni difatti ammette: «Avrei piacere di restare a Carbonia».

Fra stage per Giovanissimi (domani 16 luglio si replica), Allievi e Under 19, si compone il puzzle della guida del settore giovanile: Federico Cocco ne è il responsabile e allenerà anche gli Allievi. A Fabrizio Anedda va la Under 19. Ci si avvarrà poi in generale della collaborazione tecnica di Federico Caria, Valentino Lenzu e Fabio Carta. Da definire, fra oggi e domani, la guida dei Giovanissimi e il nome del preparatore dei portieri.

La preparazione di tutti (prima squadra e settore giovanile) dovrebbe iniziare allo stadio Zoboli ma occorre incastrare le esigenze della ditta che fra pochi giorni vincerà la gara d’appalto del Comune per i lavori di sistemazione dell’impianto. L’amministrazione cittadina spinge per l’installazione di container adibiti a spogliatoi e docce.

