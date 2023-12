Carbonia fa festa con tre concerti 

Tre giorni di concerti, animazione e divertimento a Carbonia in attesa dell’arrivo del 2024. Arrivano nuovi fondi dalla Regione e si arricchisce il cartellone di iniziative natalizie messo in piedi dall’amministrazione comunale con l’indispensabile contributo dei centri commerciali naturali “Carbonia Produce” (70 mila euro di fondi regionali) e “Sulcis Iglesiente Espone” (altri 70 mila), della Pro Loco (22 mila) e altre associazioni e partner. Aggiungendo il co-finanziamento del Comune, l’investimento complessivo è poderoso: ai 177 mila euro spesi sino alla vigilia, se ne aggiungono altri 100 mila per questo finale d’anno. Il tutto senza sovrapporsi al concertone di Iglesias dove sono stati spesi 240 mila euro per la programmazione complessiva (anche qui buona parte fondi regionali) di cui 140 per lo spettacolo di Fred De Palma del 31.

Il programma

Dopo le bancarelle di Natale, le fontane danzanti, il concerto di Marco Carta, il gospel, i momenti dedicati ai più piccoli e tanto altro, oggi, il 28 e il 29 dicembre Piazza Roma farà, infatti, da palcoscenico a tre grandi momenti di musica e festa: sarà possibile grazie ai fondi dell’ultim’ora arrivati grazie al bando regionale per gli eventi di fine anno: ben 80 mila euro ai quali il Comune ne aggiungerà altri 20 mila. Così, questa sera, a partire dalle 19, andrà in scena la prima edizione di “Carbonia’s got talent – Christmas edition”, dove cinque band e artisti locali si alterneranno sul palco. Subwayboys, Livio Svenson group, Carla Cocco, i Colpevoli e gli Endelos si esibiranno tre quarti d'ora ciascuno, abbracciando vari generi musicali. Giovedì, dalle 21, sarà la volta dei Modena City Ramblers, storica Folk band sul palcoscenico ormai da più trent’anni e che porterà in piazza i suoi brani storici e le ultime produzioni. Venerdì, infine, sarà la volta di una sorta di Capodanno anticipato che promette grandi emozioni. Come già annunciato qualche tempo fa, il Comune era in attesa dell’esito di un bando regionale per le attività di fine anno. Le scelte della Regione sono state rese pubbliche poco prima di Natale e solo allora l’amministrazione ha svelato il programma pensato per l’occasione. Alle 19 aprirà la serata il rapper ed influencer Mattia Cerrito, esperto di freestyle e hip-hop. A seguire sarà la volta dei protagonisti del programma radiofonico “Tutti pazzi per Rds”: Rossella Brescia, Baz, Ciccio Valenti e Ricky Battini, che allieteranno il pubblico con musica, gag e scherzi. Subito dopo spazio al gruppo evergreen dei Matia Bazar. A chiudere la maratona festante sarà il duo rap dall'anima reggaeton degli “Alter Ego”.

Il Comune

Grande soddisfazione da parte dell’amministrazione comunale. Il sindaco Pietro Morittu: «Siamo entusiasti di poter regalare alla città un grande evento: un'iniziativa per tutti i gusti, in grado di andare incontro alle richieste di giovani e adulti. Uno spettacolo a tutto tondo che impreziosisce e suggella nel migliore dei modi il ricco programma di eventi natalizi». Per l’assessore alle Attività produttive e al turismo Michele Stivaletta: «Dimostriamo la capacità di saper reperire risorse, unitamente alla volontà di voler offrire alla nostra città una programmazione di eventi natalizi e di fine anno all'altezza delle aspettative». Anche l’assessora alla Cultura e allo spettacolo Giorgia Meli dimostra grande determinazione: «Quella del 29 è a tutti gli effetti la conferma che la nostra programmazione natalizia cresce e si arricchisce sempre di più e ciò non può che inorgoglirci».

