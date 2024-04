Carbonia e Tharros, si salverà una sola 

Un campionato intero di sofferenza e ancora non è finita: la salvezza passa dallo spareggio, coda finale di un torneo vissuto sul filo per 32 partite. Solo una tra Tharros e Carbonia confermerà la sua presenza in Eccellenza nella prossima stagione. Si comincia domenica con la gara di andata nel Sulcis, casa della squadra finita quart’ultima; ritorno il 12 maggio tra le mura amiche degli oristanesi.

Per i minerari è già un buon risultato, tenuto conto che appena qualche mese fa anche solo pensare di raggiungere i playout era un sogno. E dire che a novembre la squadra veleggiava nei piani medio alti della classifica.

Qui Sulcis

«Fine dei calcoli: bisogna vincere, possibilmente entrambe le partite», sottolinea Stefano Canu, presidente del Carbonia, «non possiamo più fare dei calcoli. Ci giochiamo una stagione contro un club diretto da persone perbene, ma adesso non si guarda in faccia a nessuno». La Tharros parte da una posizione di vantaggio: si salva in caso di doppio pareggio, oppure se perde una gara ma vince l’altra con un numero superiore di reti: «Ecco perché cercheremo di puntare e due vittorie», dice Canu. Fra le due squadre sulla carta c’è enorme equilibrio: in campionato 1-0 per i minerari allo Zoboli, al ritorno 1-0 per la Tharros a Oristano (con gol dell’1-1 annullato al 90’ per dubbio fuorigioco). Il Carbonia affronta lo spareggio salvezza con tutta la rosa a disposizione, ma restano da valutare le condizioni di Dore e De Vivo.

Qui Oristano

La Tharros dal canto suo avendo vinto l’ultimo match con l’Iglesias sperava di evitare l’appendice del campionato, ma il contemporaneo successo del Calangianus contro il Bosa ha costretto la formazione allenata da Antonio Lai ad allungare la stagione. La gara di ritorno si giocherà con ogni probabilità a Terralba e gli oristanesi confidano nel vantaggio ottenuto grazie alla miglior posizione in classifica (avranno 2 risultati su 3: vittoria o parità di risultato o reti dopo entrambe le gare). «Adesso è il momento di compattarci e arrivare uniti per salvare la categoria», commenta il patron Tonio Mura, «dobbiamo essere uniti e pensare solo a raggiungere l’obiettivo». La Tharros ha Cristian Sanna, Carboni e Ferrari infortunati, oltre al portiere Mereu che deve scontare ancora una giornata di squalifica. «Davanti avremo una squadra giovane, data per spacciata a un certo punto della stagione ma che ci ha creduto e ha ottime individualità», prosegue Mura. In vista della gara di ritorno il patron fa un appello alla tifoseria: «Vorrei che si capisse che giocare lontano da Oristano non è stata una scelta nostra ma un obbligo. Se si hanno a cuore le sorti della società, i tifosi lo devono dimostrare ora».

