Carbonia e Li Punti un pareggio che serve a poco 

Carbonia 1

Li Punti 1

Carbonia (4-3-3) : Bigotti, Adamo, Cocco, Chidichimo, De Vivo, Cordoba (20’ st Giganti), Prieto, Pitanza (47’ st Falletto), Dore (42’ st Saia), L. Basciu, Lambroni (30’ st Mancini). In panchina Caroli, Abbruzzi, Carboni, Salimbene, C. Basciu. Allenatore Mingioni.

Li Punti (4-3-3) : Mannoni, Mastino, Olmetto (40’ st Onali), Arnaudo, Serna, Salas, Castigliego (14’ st Columbu), Spano (20’ st Tuccio), Lemiechevsky, Pucinelli, Coulibaly. In panchina Pitzalis, Da Silva, Poddighe, Galante, Malgari, Tugulu. All. Salis.

Arbitro : Deriu di Oristano.

Reti : nel primo tempo 28’ Lambroni, 31’ Coulibaly.

Note : ammoniti Cocco, De Vivo.

Carbonia. Un pareggio che non accontenta nessuno: l’1-1 di ieri fra Carbonia e Li Punti tanto meno soddisfa i minerari che, senza vittorie da tre mesi, sono precipitati nelle zone molto insidiose della classifica.

Parte comunque meglio il Carbonia che arriva al gol al 28’: sinistro del giovane Riccardo Lambroni, un collo esterno che si insacca nell’angolo basso. La gioia del vantaggio dura due minuti appena: Coulibaly insacca con una botta dall’interno dell’area dopo aver trovato impreparata la difesa di casa. E sul finire ancora Coulibaly sfiora la rimonta a portiere quasi battuto.

Ripresa all’arma bianca: a un passo dalla rete il Li Punti con Castigliego, ma insidioso pure il tiro di Prieto che fa tremare il portiere ospite. Il Li Punti tiene sulle spine i minerari con la conclusione di Lemiechevsky. Poi ci si mette pure la sfortuna: palo di Pitanza al 15’. Il finale è del Carbonia ma la lucidità per andare a segno non c’è: ha una palla gol Pitanza al 40’ e finisce di poco a lato una punizione di Mancini in pieno recupero. In precedenza attento il portiere Bigotti su incursione dei sassaresi. Il Carbonia ha dovuto giocare ancora senza lo squalificato Andrea Porcheddu, giudicato nel girone di andata fra i migliori del campionato di Eccellenza, squalificato dopo la contestatissima (alla pari del referto arbitrale che ne è seguito) espulsione di due settimane fa col Bari Sardo. Un’assenza che ha finito per gravare oltre ogni misura.



