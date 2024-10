carbonia e i giovani, croce e delizia 

Carbonia. I giovani: croce e delizia. Quelli del Carbonia ci sono momenti in cui corrono il doppio degli avversari ma sprecano occasioni nella stessa proporzione in cui propongono il proprio impegno fisico. Il Carbonia aveva servita su un piatto d’argento la possibilità di riscattare la sconfitta interno contro il Tempio (frutto anche di gaffe della difesa) e, invece, nell’anticipo di sabato a Ghilarza, la squadra di Diego Mingioni, una delle piacevoli sorprese di questo scorcio di inizio di Eccellenza, non ne ha approfittato: è finita uno a uno.

Ma non tutti sono rimasti contenti. Soprattutto non lo è il Carbonia che, al netto dei rischi corsi subito dopo essere passato in svantaggio, ha poi collezionato una miriade di occasioni da rete (alcune anche colossali) delle quali soltanto una è stata sfruttata. Quella (con Mastropietro) che è valsa il pareggio a un quarto d’ora dalla fine. Seguita poi da altre opportunità per mettere a segno il colpaccio per giunta con la superiorità numerica: gettate al vento.

Sono i vizi e le virtù del Carbonia che anche questa estate sembrava lontano da un assemblaggio di qualità e invece ecco una rosa competitiva ma che due caratteristiche che lo contraddistinguono: giovane (quindi la condizione atletica ha peso e s’è visto nei primi trenta minuti di fuoco contro il Tempio) ma inesperta (il che signfica amnesie difensive e leggerezza in zona gol sebbene sia arrivato l’argentino Moreno e crescano i giovani del vivaio): «È stata una gran bella gara - ammette il presidente del Carbonia Stefano Canu - e ci è mancato soltanto il gol: ma questa squadra con una età media bassissima sono sicuro che migliorerà anche nei risultati». Domenica prossima a Carbonia arriva la Nuorese per un derby fra le nobili del calcio sardo.

RIPRODUZIONE RISERVATA