carbonia devastante, tharros a pezzi 

Carbonia 3

Tharros 0

Carbonia ( 4-4-2 ): Bigotti, Broglia, Chidichimo, De Vivo, Wojcik (47’ st Adamo), Cordoba (37’ Giganti), Prieto, Omoregie (31’ st Dore), Porcheddu, Basciu, Mancini. In panchina Caroli, Carboni, Lodde, Lambroni, Abbruzzi, Cocco. Allenatore Mingioni.

Tharros ( 4-4-2 ): Cabasino, Facelli, Panza, Tetteh, Atzori (20’ st Calaresu), Sanna (35’ st Ferrari), Ennas (36’ st Lonis), Perilli, Silva, La Valle, Boi (15’ st Foddis). In panchina Serra, Spiga, Murru, Manca. Allenatore Lai.

Arbitro : Nieddu di Oristano.

Reti : nel primo tempo 45’ Porcheddu, nella ripresa 33’ e 48’ Basciu.

Note : ammoniti Broglia, Cabasino, Mancini, Silva. Recupero 2’ pt-5’st.

Carbonia . Va al Carbonia il primo round degli spareggi salvezza: il 3-0 rifilato alla Tharros è un buon bottino per la gara di ritorno, ma nasconde i problemi (talora plateali) in attacco dei minerari. Gli oristanesi tentano subito il colpaccio per chiudere i conti e quasi ci riescono: al 5’ Panza incorna su calcio d’angolo a pochi centimetri dal palo e al 20’ Sanna fugge verso l’area ma viene steso da Broglia. La Tharros prende campo ma il Carbonia nella ripartenza con Omoregie (uomo assist, gran trascinatore) è micidiale. Gli ospiti lo capiscono al 45’: fuga di 50 metri del centravanti, botta respinta dal portiere ma si avventa Porcheddu.

Nella ripresa la Tharros ha una reazione a tratti furiosa, ma si espone, sebbene il Carbonia inauguri la saga del gol divorato: ci riesce al 16’ Basciu a porta semi sguarnita dai 15 metri, poi fa di peggio Omoregie: strappa palla ai difensori, mette a sedere il portiere nell’area piccola ma di sinistro gli consegna palla. E ancora Basciu si lascia ipnotizzare davanti a Cabasino. La gara la spacca il neo entrato Dore: lancio di Porcheddu, fuga centrale di Dore e assist per Basciu che a porta vuota non può sbagliare. Si lotta all’arma bianca, Tharros a pochi centimetri dal gol al 40’ ma De Vivo salva sulla linea. In pieno recupero il gol che potrebbe dare garanzie al Carbonia: prepotente imbucata centrale di Dore, il portiere lo abbatte e sul dischetto va Porcheddu che però si fa parare sia il tiro che la ribattuta, ma la sfera finisce a Basciu che deposita facile.

