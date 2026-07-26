Carbonia, corsa contro il tempo 

La squadra del Carbonia è stata iscritta, online, al prossimo campionato di Eccellenza, ma si affollano degli interrogativi pesanti che attendono una risposta nelle prossime ore: verrà anche versato il primo acconto? Ci sono degli imprenditori (e secondo certi rumors l’ipotesi non sarebbe da escludere) pronti a rilevare la società pur col suo gravoso carico di problemi finanziari cui sta cercando di far fronte, in solitudine, il presidente Andrea Meloni? In caso di risposta positiva, ci sarebbe a quel punto davvero il tempo per allestire la prossima squadra e curare il settore giovanile? Al momento, grava sul Carbonia Calcio una cappa di silenzio, squarciata il 20 luglio soltanto dall’adesione puramente formale al prossimo torneo. Ma, entro il prossimo 30 luglio, la federazione attende i fatti.

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