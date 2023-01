Carbonia-Budoni, è l’ora della finale  

Il giorno della finale, per raccogliere l’eredità dell’Ossese. Oggi alle 15 ad Abbasanta il Carbonia di Mingioni e il Budoni di Cerbone si contendono l’ultimo atto della competizione regionale.

Qui Carbonia

In Coppa il Carbonia si sente come nel giardino di casa. Cercherà di rinnovare queste sensazioni nella finalissima che i minerari hanno già vinto due anni e mezzo fa (e che in precedenza anni orsono avevano perso ai rigori). «In effetti questo torneo nazionale ci piace», commenta il presidente Stefano Canu «siamo ancora in finale sebbene stavolta non si parta con i favori del pronostico. Conosciamo bene tutti il valore dei nostri avversari che stanno dominando con il Latte Dolce il campionato di Eccellenza». Il Carbonia ha eliminato l’Iglesias e il Monastir Kosmoto. Poi, in semifinale la Tharros: una doppia sfida agrodolce, perché a risultato abbondantemente acquisito hanno incassato un’ammonizione Prieto e Porru che erano già diffidati e quindi non ci saranno. In dubbio anche il difensore centrale Hundt.

Qui Budoni

In casa Budoni, la finale odierna rappresenta un altro obiettivo da superare. Si tratta della prima per la società gallurese, vogliosa di conquistare l’accesso agli spareggi nazionali. La squadra di Cerbone arriva all’incontro con un filotto di 5 vittorie consecutive, forte della miglior difesa del campionato con 20 gol subiti. «Non sarà una gara facile, anche se arriviamo da un periodo positivo con cinque vittorie consecutive», dice il capitano biancoceleste Marco Farris, «si ha la sensazione di essere in costante miglioramento. Cercheremo comunque di dare il massimo contro una squadra in salute». Cerbone avrà l’intera rosa a disposizione, con la sola assenza del neo acquisto Juan Ortiz, squalificato. In campionato, il faccia a faccia si è chiuso con un pareggio, reti di Porcheddu e Scioni.