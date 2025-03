carbonia beffato al 92’ il san teodoro si salva 

Carbonia 2

San Teodoro 2

Carbonia (4-3-3) : Galasso, Atzeni, Chidichimo, Caffaro (25’ st Abbruzzi), Ricci, Pavone, Isaia, Mastino, Francesco Doneddu, Moreno (25’ Filippi), Mancini (30’ st Tocco). In panchina Davide Doneddu, Carboni, Gianluca Cocco, Corsini, Lambroni, Danilo Cocco. Allenatore Mingioni.

San Teodoro (4-4-2) : Luca Melis, Mattia Melis (30’ st Pirina), Di Nardo, Samuele Saggia, Muzzu, Andrea Saggia (1’ st Mulas, 45’ st Argiolas), Mastromarino (15’ st Santoro), Gallo, Mauro, Ruzzittu, Satta. In panchina Deiana, Varrucciu, Marongiu, Brandino, Carta. Allenatore Mulu.

Arbitro : Marongiu di Sassari.

Reti : pt 14’ Moreno, 43’ Ricci; nella ripresa 35’ Di Nardo, 47’ Santoro.

Note : ammoniti Chidichimo, Filippi, Abbruzzi, Di Nardo.

Carbonia. Due partite in una: il Carbonia nel primo tempo si porta sul doppio vantaggio ma entra molle nella ripresa, rianima gli avversari e si fa raggiungere dal San Teodoro nei minuti di recupero. È alla fine un 2-2 che non fa gridare allo scandalo.

Pronti via e al gol quasi arriva il San Teodoro al 3’: bene Galasso. Poi inizia il monologo dei minerari: al 14’ Moreno si inventa il vantaggio credendo sino in fondo a un pallone che sembrava destinato al difensore e al portiere. Alla mezzora Pavone manda pochi centimetri a lato ma al 43’ sfodera un’accelerazione sulla destra che conclude in modo altruistico cedendo a Ricci la palla del 2-0. Sembra non esserci gara.

E invece nella ripresa il San Teodoro guadagna campo e ha più gamba: non crea vere occasioni da rete ma ha il merito di approfittare del cedimento del Carbonia: così al 35’ Di Nardo ribadisce in gol dopo che la palla colpisce il palo e nel recupero Santoro, complice una deviazione, indovina il tiro a giro.

