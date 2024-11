Carbonia all’ultimo respiro 

Carbonia 2

Villasimius 1

Carbonia (4-4-2) : Mirco Atzeni, Broglia, Chidichimo, Garcia, Ricci, Isaia, Carboni (10’ st Moreno), Sartini (25’ st Caverzan), Abbruzzi, Nicola Mancini (10’ st Christian Mancini), Cocco. In panchina Davide Doneddu, Stefano Atzeni, Mastropietro, Tocco, Perna, Francesco Doneddu. Allenatore Mingioni.

Villasimius (4-4-2) : Arrus, Zedda (25’ st Beugre), Marci, Magnin, Vitale, Arnaudo, Argiolas, Melis (35’ st Sakho), Camba, Valentini, Floris. In panchina Sanna, Gonzales, Loi, Ragucci, Pucinelli. Allenatore Manunza.

Arbitro : Dascola di Cagliari.

Reti : pt 10’ Melis, 32’ Ricci; st 43’ Garcia.

Note : ammonito Sakho. Recupero 1’ pt-5’st.

Carbonia. La Coppa Italia restituisce il sorriso al Carbonia. Non tutto è deciso, perché la gara di ritorno è apertissima, ma intanto i minerari si portano avanti col lavoro superando 2-1 il Villasimius nella partita d’andata delle semifinali allo Zoboli. Gli ospiti sono arrivati nel Sulcis in discreta forma, i padroni di casa col peso di tre sconfitte consecutive in parte favorite da inopinati errori difensivi. Sbavature che ieri non sono state commesse.

Però la squadra di Manunza tenta il colpaccio già dai primi minuti alzando il baricentro. E le va bene, perché al 10’ passa in vantaggio su calcio da fermo: punizione da fuori area di Melis, la sfera si impenna e si insacca dopo aver scavalcato la barriera. Bel gol. La reazione del Carbonia fatica ad arrivare, ma quando succede si fa sentire: al 20’ un sinistro potente di Broglia da 25 metri impegna Arrus. È il preludio del pareggio siglato da Ricci alla mezzora con un siluro rasoterra di sinistro a filo d’erba scoccato da venti metri: la palla si infila nell’angolo basso alla destra del portiere, che abbozza il tuffo. Un minuto dopo Carboni buca sulla destra, si ritrova defilato in area piccola davanti al portiere ma sceglie l’altruismo, cioè una palla a rimorchio verso un compagno: nessuno è pronto sotto porta e il Villasimius la scampa.

La ripresa cala enormemente di ritmo, i portieri sono quasi inoperosi se non per cross insidiosi o conclusioni velleitarie dalla distanza. Nemmeno i cambi la rivitalizzano, ma quello che sembra essere un pareggio inscalfibile nasconde invece una sorpresa, sempre su palla ferma: al 43’ punizione defilata dal limite, Broglia in area piccola incorna sicuro ma Arrus fa il miracolo respingendo alla meglio, la palla finisce sui piedi di S. Atzeni che la scaraventa sul petto del portiere ma sul secondo rimpallo Garcia non sbaglia a porta vuota.

