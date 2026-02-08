carbonia allarme rosso 

Carbonia 0

Tempio 3

Carbonia (4-3-1-2) : Floris, Andrea Mastino (15’ st Barrenechea), Hundt, Fabio Mastino, Zazas, Ponzo, Pavone, Porcheddu, Boi (40’ pt Gurzeni), Melis (15’ st Basciu), Serra (5’ st Carboni). In panchina Saiu, Tatti, Ollargiu, Massoni, Brisciani. Allenatore Mannu.

Tempio (4-3-3) : Inzaina, Malesa, Montisci (40’ Solinas), Bringas, Sosa, Sanna, Dimitrijevic, Castagnares, Spano (30’ Coradduzza), Caverzan (20’ st Gargiulo), Pilleri (5’ st Casu). In panchina Careddu, Linaldeddu, Masia, Carboni, Zirolia. Allenatore Cantara.

Arbitro : Corrias di Nuoro.

Reti : st 9’ e 11’ Castagnares, 48’ Dimitrijevic.

Carbonia. Il Tempio sbanca lo Zoboli dopo aver ballato come una nave in tempesta: trova a inizio ripresa due reti micidiali e la terza, nel recupero, sigla una punizione troppo severa per il Carbonia.

Si parte col Tempio in evidenza ma in campo aperto il Carbonia fa danni alla difesa ospite. Però sfortuna e scarsa incisività saranno pagate care. Al 12’ palla gol per Boi che non inquadra la porta da pochi metri.

Due interventi di Floris dicono che c’è anche il Tempio, il quale aumenta i giri ma si scopre e lo salva il diluvio: al 35’ Pavone si avventa su un cross e il portiere compie un miracolo, sul nuovo tentativo la sfera si dirige verso la linea di porta ma si ferma in una pozzanghera. C’è di peggio: al 44’ Serra si presenta solo davanti a Inzaina e manda a lato. Un minuto dopo parata spettacolare di Inzaina sul destro a giro di Melis.

Passata la burrasca, a inizio ripresa è un altro Tempio e i galletti colpiscono e affondano il Carbonia: al 9’ Castagnares insacca di testa e dopo 2’ raddoppia di destro da distanza ravvicinata. I minerari pur confusamente ci mettono l’anima ma non creano più occasioni vere e nel recupero su contropiede incassa la terza rete.

