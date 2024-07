Carbonia, al Knit cafè per intessere la lana e le relazioni sociali 

Dritto e rovescio, dritto e rovescio: le mani guidano i ferri, i fili di lana colorati si intrecciano e pian piano prendono forma sciarpe, maglioni e piccole opere d’arte mentre si chiacchiera, si confrontano storie di vita o, semplicemente, si ascolta mentre ci si fa rapire dal ticchettio dei ferri.

Il gruppo

Benvenuti al Knit cafè di Carbonia, il piccolo regno del lavoro a maglia che da alcuni anni riunisce una ventina di donne che ha deciso di condividere un’arte antica. «Quello dei Knit cafè è un movimento nato in Inghilterra, importato in Italia da uno stilista milanese che si chiama Giuliano Marelli – racconta Margherita Bratti, una delle componenti del gruppo sulcitano – io sono di Torino dove già facevo parte di un Knite cafè e nel 2019, quando mi sono trasferita nel Sulcis, tramite Facebook ho saputo che un gruppo di signore aveva intenzione di aprire un Knite cafè a Carbonia e così siamo entrate in contatto. Abbiamo cominciato a incontrarci tutti i giovedì, ora la nostra sede è il bar Cube di via Costituente dove la scorsa settimana si è tenuto l’ultimo incontro prima della pausa estiva». Nel gruppo ognuna ha il suo lavoro ai ferri da portare avanti: ci sono persone esperte come Margherita che del lavoro a maglia ha fatto il suo mestiere, «altre che, come me, hanno sempre avuto questa passione – racconta Patrizia Gessa – quando facevo parte del comitato di quartiere “Carbonia nord”, con altre signore avevo lavorato alla realizzazione di un albero di Natale all’uncinetto. In quel periodo avevo appreso dell’esistenza del Knite Cafè che ho contattato e da allora ne faccio parte. Ma ci sono anche altre persone nel gruppo che i ferri non li sanno usare ma amano ascoltare e intessere relazioni umane. Mia mamma, ad esempio, ha 82 anni e spesso mi accompagna. Ama anche lei sferruzzare ma spesso sta semplicemente seduta ad ascoltare». Le motivazioni per cui si entra nel gruppo possono essere molteplici: «Io ho sempre avuto la passione del lavoro a maglia – spiega Susanna Maccioni, una delle fondatrici del gruppo – e quando sono andata in pensione ho scritto degli appunti delle cose che avrei voluto fare: tra queste c’era quella di provare a incontrare persone che condividessero questa passione e farlo fuori casa. Ci sono riuscita ed è stato bellissimo vedere donne che prima nemmeno si conoscevano, fare gruppo, condividere storie di vita e anche trovare sostegno, anche psicologico, durante momenti difficili. C’è un libro meraviglioso scritto dall’economista Loretta Napoleoni che si intitola “Sul filo di lana” approfondisce questo aspetto sociale del lavoro a maglia». Un lavoro metafora della vita: «Ogni punto è essenziale e se si sbaglia non si può rattoppare: – scrive la scrittrice – è necessario disfare i punti sbagliati e tornare indietro. Non si deve avere paura di sbagliare: lo sbaglio fa parte della vita».

Il contatto

Durante il Covid il contatto si è tenuto tramite le chat di Whatsapp: «Unite virtualmente nonostante il distanziamento, – racconta Margherita – nel momento in cui gli incontri fisici erano negati dalla pandemia, si è capita ancora di più l’importanza delle relazioni umane, degli incontri che, quando l’emergenza è passata, sono ripresi con entusiasmo maggiore». Durante la giornata mondiale del lavoro a maglia, lo scorso 8 giugno, il gruppo ha presentato a Villa Sulcis un progetto all’aperto che si intitolava “Bisendi arranda” che significa “Facendo pizzi”: «L’ideatrice – continua Margherita – è stata Susanna Maccioni che ha pensato di far scrivere su dei fazzoletti fatti a maglia o a uncinetto delle parole positive, come “gioia”, “felicità”, per dare un messaggio positivo a una città che sta attraversando un momento complicato». Il messaggio è anche quello che il lavoro a maglia non è per le nonnine ma è per tutti. Addirittura un lavoro che in passato era maschile e anche oggi, anche nel Sulcis ci sono uomini che si sono avvicinati all’arte dei ferri. Uno di questi è un giovane di San Giovanni Suergiu, Carlo Cabras, che il giorno della manifestazione ha incontrato il gruppo Knit Cafè portando il suo lavoro realizzato ai ferri e ha promesso di prendere parte ai futuri incontri: «È bravissimo – conclude Margherita – noi lo aspettiamo».

