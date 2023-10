Carbonia al fotofinish 

Carbonia 2

Sant’Elena 1

Carbonia (4-3-3) : Alcaraz, Cocco, Carta (20’ st De Gradi), Chidichimo (30’ st Cobuzzi), Brailly, Wojcik, Ferrari, Romanazzo, Porcheddu, Giganti (30’ st Lambroni), Pitanza. In panchina Caroli, Dore, Sedda, Cinus, Falletto, Lecca, Allenatore Ollargiu.

Sant’Elena (4-4-2) : Fortuna, Delogu, Ibba, Fadda, Vignati, Minerba, Pilleri, Rotaru, Porru (30’ st Pedoni), Floris, Piroddi. In panchina Celli, Atzei, Pintus, Murgia, Melis, Mura, Onnis, Anedda. Allenatore Piras.

Arbitro : Barabino di Sassari.

Reti : nel primo tempo 12’ Ferrari; nella ripresa 25’ (r) Floris, 49’ Brailly.

Note : ammoniti Chidichimo, Piroddi, Fadda, Vignati, Minerba. Recupero 1’ pt, 5’ st.

Carbonia. Arriva all’ultimo sospiro, ai titoli di coda di una gara in cui il Sant’Elena pensava di portare a casa un punto, il gol vittoria del Carbonia. I minerari allo Zoboli infilano la terza vittoria consecutiva (ma sono tre anche le sconfitte esterne).

Il match

Ollargiu azzecca la mossa tattica: il difensore brasiliano Ferrari esterno alto a sinistra. E il paulista al 12’ ricambia la cortesia del suo “mister” con una fucilata di destro da 25 metri imparabile per l’ex Fortuna. Ma il Sant’Elena non si scompone. Gioca (ma lo farà meglio nel secondo tempo) e quasi sfiora il pari al 36’ con l’imbucata centrale di Piroddi: si trova davanti ad Alcaraz, piazza il destro sicuro ma il portiere compie una parata che vale un gol. Secondo tempo con un copione già scritto: Sant’Elena quasi sempre avanti e ci riesce perché sembra avere anche più gamba.

Non è casuale il rigore che gli ospiti si procurano al 25’ (tocco di mano in area) e che Floris realizza con una botta secca. Il Carbonia si sveglia dal torpore, da questo momento in poi la partita si accende ma decidono il caso e la precisione sotto porta. Al 30’ Vignati salva sulla linea un’incornata ravvicinata di Pitanza ma poi è Piroddi a concludere alto di destro (non era facile) da posizione molto ravvicinata. Nell’aria si respira il tipico gol da zona Cesarini ma il “testa o croce” premia il Carbonia quando mancano due minuti alla fine.

Il gol vittoria

Punizione di Porcheddu dal vertice dell’area tesa e alta sul secondo palo si cui si avventa come un ariete di testa l’argentino Brailly. È il 49’: nemmeno il tempo di esultare che al 50’ il Sant’Elena sfiora il clamoroso 2-2 con un tiro che sfiora la traversa. Poi il triplice fischio per una vittoria all’ultima curva.

