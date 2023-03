Carbonia a ranghi ridotti tra squalifiche e infortuni 

Carbonia. Arriva il derby con l’Iglesias ma il Carbonia paga dazio a causa di colori indigesti: il giallo e il rosso dei cartellini rimediati nella contestata sconfitta casalinga di domenica scorsa contro il Latte Dolce e che costringeranno l’allenatore Diego Mingioni a spedire in campo una formazione rimaneggiata.

Allo Zoboli, ore 16, si presenterà la squadra guidata dall’ex Andrea Marongiu, ricordato con affetto perché a lui si devono nel 2020 la promozione in D e la coppa Italia (poi sfiorata anche da Mingioni due mesi fa contro il Budoni). L’Iglesias all’andata fu sconfitto dai biancoblù al Monteponi: i cugini da allora hanno raddrizzato non poco la classifica, mentre il Carbonia galleggia a ridosso delle prime posizioni ma distante ormai da ogni velleità di promozione. In più domenica mancheranno Porru (espulso domenica), il fantasista Porcheddu (11 gol in campionato) e il cuore della squadra Serra, tutti gravati da diffide. Assente anche l’infortunato Pitzalis, forse ancora ko Andrea Mastino. Rientrerà dalla squalifica il centravanti Muscas.

«Potevamo arrivarci meglio - confida Mingioni - ma scenderà comunque in campo una formazione competitiva perché abbiamo risorse inaspettate: la questione dei cartellini da un lato è nella logica del gioco del calcio, dall’altro in parte si deve a una squadra dall’età media molto bassa e perciò inesperta».

