Carbonia a piccoli passi verso la salvezza 

Carbonia. Un attaccante di razza che si sblocca, i giovani del vivaio che fanno il salto di qualità, i campioni di balistica che si confermano micidiali dalla lunga distanza. C’è questo e molto altro nella vittoria che domenica scorsa (3-0 al Barisardo in quello che era a tutti gli effetti uno scontro diretto) ha permesso al Carbonia di respirare, lasciando per la prima volta dopo mesi la pericolosa zona spareggi in cui era invischiata. Senza considerare che in precedenza è scivolata a un certo punto al penultimo posto.

Ma siccome i punti di distacco dal folto gruppo di coda del campionato di Eccellenza sono soltanto 3, nessuno fra i biancoblù si illude che i giochi siano fatti. Anzi, per certi versi inizia un nuovo campionato: quello precedente era rivolto ad affrancarsi dalla zona calda, questo a starne lontano: «Acque un po’ più tranquille - analizza senza cedere al minimo entusiasmo l’allenatore Diego Mingioni - ma non abbiamo fatto nulla ancora di importante: certo ora la classifica è diversa ma in sostanza siamo ancora tutti lì».

Però, dopo il rovescio di Villasimius, Mingioni diventa più entusiasta osservando la prestazione contro il Barisardo: «Davvero buona al di là del risultato, ma lo era stata anche a Budoni al netto di quello che alla fine è stato il risultato eclatante di 6-1 per loro». La doppietta del 35enne attaccante argentino Pavone, la bomba del 3-0 di Ricci ormai abbonato ai gol da fuori area sia di destro sia di sinistro e la prestazione del giovane del vivaio Mauro Abbruzzi, classe 2007, hanno esaltato il resto della squadra che a sua volta non ha palesato sbavature. Forse l’unica pecca, ma che esula dalla partita, riguarda la rosa: «Non è lunga - ammette Mingioni - siamo sotto di un over: chi c’è sta dando il massimo». Il 2 febbraio per il Carbonia altra gara molto ostica, la trasferta a Tempio contro una delle prime della classe.

