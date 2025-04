Carbonia a caccia della salvezza 

Carbonia. Stavolta per il Carbonia non è il solito derby minerario. Contro l’Iglesias non lo è mai, anche se la rivalità ha lasciato spazio da anni a un profondo rispetto reciproco, ma a 180 minuti dalla fine del campionato di Eccellenza sono in gioco punti pesanti. Soprattutto per il Carbonia, che è appena sopra la quota spareggi salvezza per una manciata di punti.

Ultimo turno

Nell’ultima giornata arriverà allo Zoboli la Ferrini Cagliari, nell’identica situazione di classifica dei padroni di casa, e l’obiettivo è non presentarsi a quell’appuntamento del 14 aprile con l’acqua alla gola. Non sarà facile, considerate le velleità di alta classifica dell’Iglesias che però è fuori dai playoff.

«Sarà un derby di elevato livello e sicuramente combattuto fra squadre con obiettivi differenti», analizza il presidente del club Stefano Canu, «noi non abbiamo altra scelta che cercare di fare bene e una delle possibili differenze saranno le motivazioni che di solito in queste partite rappresentano una marcia più, al netto delle differenze tecniche».

Il presidente

Il Carbonia arriva al Monteponi reduce del 4-2 rifilato al Calangianus col poker di reti segnato dall’argentino Nicolas Ricci. Bruciano però i due punti lasciati tre settimane fa per strada contro il San Teodoro, altra concorrente per la salvezza, che i minerari battevano 2-0 sino al 79’: è finita 2-2 nel recupero. «Non siamo stati gli unici a perdere punti pesanti nei minuti finali di determinate gare», conclude Canu, «è la logica del calcio ma in questo momento occorre provare a essere più forti degli episodi». A Iglesias giungeranno non pochi tifosi biancoblù: «Sarà un bella gara: apprezziamo quanto fatto sinora dall’Iglesias, che la prossima stagione potrebbe puntare a vincere il titolo».