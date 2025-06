Carbonia a caccia del successore di Canu 

Carbonia. Il dopo-Canu è ancora tutto da progettare. E non è nemmeno da escludere che al presidente dimissionario sia chiesto di prorogare provvisoriamente il suo incarico.

Tanti dubbi

Si aprono mille interrogativi all’indomani della decisione di Stefano Canu, 62 anni, di lasciare il ruolo di massimo dirigente del Carbonia calcio (società nata col nome Carbosarda nel 1939), incarico che ricopriva dalla primavera-estate del 2020, anno della promozione in Serie D e della vittoria della Coppa Italia di Eccellenza. I minerari sono in Eccellenza da tre stagioni: la prima non è stata particolarmente sofferta, le ultime due sono terminate con la salvezza agli spareggi o all’ultima giornata.

L’addio

Canu due giorni fa ha pubblicato la lettera di addio adducendo fra i motivi principali le persistenti difficoltà a trovare impianti adeguati per il settore giovanile, che da anni disputa le gare casalinghe spesso fuori città (a San Giovanni Suergiu, Villaperuccio e Siliqua), e soprattutto il rischio che una parte dei lavori di sistemazione iniziati nello storico stadio Zoboli non si concludano entro i primi di agosto, quando cioè sulla carta dovrebbe iniziare la preparazione della nuova squadra. La manutenzione radicale degli spogliatoi è iniziata propri ieri. Ma gli interrogativi si affollano comunque: sarà confermato il tecnico Diego Mingioni? Chi guiderà il club che, non è mai stato un mistero, deve ogni mese faticosamente far quadrare i conti?

Interessati

«Tutti i tesseramenti scadono il 30 giugno», rimarca Canu, «ma se ci fosse un nuovo presidente potrebbe anche essere eletto subito». Ci si affida allora ai rumors. Un mese fa è venuto meno l’interesse di una cordata del Medio Campidano. Ne resta in piedi un’altra, di Carbonia, relativa a un gruppo imprenditoriale già molto legato al club nel recente passato e che potrebbe sciogliere le riserve la prossima settimana. Dipende da mille fattori, fra cui anche le condizioni finanziarie della società. Al momento non è a rischio l’iscrizione al campionato. Da ambienti legati ai candidati in pectore emerge che non è nemmeno inverosimile venga chiesto a Stefano Canu di restare alla guida del club o di ricoprire comunque incarichi di spessore.

RIPRODUZIONE RISERVATA