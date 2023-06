Carbonia, 43enne dilaniato dai denti della rotopressa 

Orribile fine di un operaio di 43 anni, di Carbonia, morto stritolato dall’ingranaggio di una rotopressa per formare balle di fieno. Omar Locci era impegnato in un campo a ridosso della zona Pip di Carbonia. Forse per verificare un malfunzionamento della macchina, è sceso dal mezzo e ha iniziato ad armeggiare ma qualcosa è andato storto ed è stato dilaniato dai denti del macchinario. I carabinieri hanno aperto un’inchiesta al termine della quale invieranno un’informativa alla Procura della Repubblica di Cagliari.

