SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Tennis.
13 ottobre 2026 alle 00:08

Carboni vola agli ottavi di Olbia 

L’algherese lotta alla pari con McDonald che poi è costretto al ritiro 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Doppietta azzurra nel lunedì della quarta edizione dell'Olbia Challenger, Atp 125 sui campi del Tc Terranova di Olbia. Ottima prova di Lorenzo Carboni. Il 20enne algherese lotta contro il più esperto Mackenzie McDonald, condizionato da un infortunio. Nel primo set, sotto 4-1, il californiano chiama il fisio. Passaggio a vuoto di Carboni e 4-4. Sul 6-5, l'italiano non concretizza una palla break, poi cede 7-5 al tiebreak dopo essere stato avanti 4-2. Nel secondo, Carboni trova il break sul 3-3 e vola 6-4. In avvio di terzo set, la testa di serie numero 7 cede ancora il servizio e alza bandiera bianca.

Buon esordio per Andrea Guerrieri, n. 6 del seeding, che nella sfida tutta mancina contro il giordano Abdullah Shelbayh si impone 6-2, 6-3. Nel secondo turno, se la vedrà col polacco Maks Kasnikowski. In doppio, il padrone di casa Daniel Frasconi e l'alfiere del Tc Cagliari Lorenzo Rocco sono stati eliminati 6-4, 7-5 da Andrea Colombo e Simone Massellani.

I qualificati
Nel turno decisivo delle qualificazioni, l'olandese Niels Visker supera 7-6(5), 6-2 lo spagnolo Ivan Marrero Curbelo, l'ucraino Georgii Kravchenko batte 6-3, 7-6(6) il tedesco Daniel Masur, il bulgaro Dimitar Kusmanov regola 6-3, 6-2 il ceco Matyas Cerny, mentre l britannico George Loffhagen ha dovuto battagliare per avere la meglio 6-2, 6-7(1), 6-3 in 2h20' sul francese Laurent Lokoli (che rientra comunque in gioco come lucky loser). Battaglia vera anche tra il davisman norvegese Viktor Durasovic e lo statunitense Christian Langmo, con l'alfiere della Torres Tennis che l'ha spuntata 6-4, 3-6, 7-5 in quasi due ore e mezza di gioco. Più semplice il successo di Mathys Erhard, che nel derby francese contro Leo Raquillet ha finito per imporsi 6-0, 6-3 in meno di un'ora.

Il programma di oggi
Saranno cinque gli italiani in campo. Sul Centrale si inizia alle 10, con la sfida tra la wild card Samuele Pieri e lo spagnolo Daniel Rincon. Non prima delle 12.30, toccherà all'esperto Stefano Travaglia testare il qualificato Durasovic. Ancora un avversario scandinavo per un tennista azzurro: il quarto match vedrà Luca Nardi opposto al danese August Holmgren: chi vince, sfida Carboni. Non prima delle 17, esordio per la testa di serie numero 8 Francesco Maestrelli, che testerà la sua condizione contro il croato Mili Poljicak. Quarto match sul campo 1 per la wild card Simone Massellani, che sfiderà il qualificato Kuzmanov.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Il salvataggio

Un imbuto pericoloso pronto a riempirsi di terra

Gli speleologi del Supramonte predicano prudenza: «Il gruppo e l’esperienza sono i segreti della sicurezza»  
Simone Loi
Attesa per gli altri verdetti sui manager. Le opposizioni: ennesimo schiaffo alla Giunta

Asl 8, l’ex direttore sanitario vince il ricorso

Il giudice del lavoro: Roberto Massazza va reintegrato e risarcito 
Cristina Cossu
L’emergenza

La protesta dei pastori: «Siamo allo stremo»

Manifestazione sotto il Consiglio regionale: «Prezzo del latte troppo basso» 
Massimiliano Rais
Il caso

Critiche ad Abbanoa, la Corte di Cassazione assolve Mauro Pili

Per l’accusa di diffamazione social contro l’ex manager Ramazzotti 
Enrico Fresu
Il progetto

L’Unione Sarda per Grazia Deledda

Tante iniziative editoriali per far conoscere meglio le opere del premio Nobel 
Massimiliano Rais
L’intervento

Il Papa al Gemelli, in Vaticano si respira «cauto ottimismo»

Leone verrà operato oggi o domani Incertezza sulla durata del ricovero 