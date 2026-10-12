Carboni vola agli ottavi di Olbia 

Doppietta azzurra nel lunedì della quarta edizione dell'Olbia Challenger, Atp 125 sui campi del Tc Terranova di Olbia. Ottima prova di Lorenzo Carboni. Il 20enne algherese lotta contro il più esperto Mackenzie McDonald, condizionato da un infortunio. Nel primo set, sotto 4-1, il californiano chiama il fisio. Passaggio a vuoto di Carboni e 4-4. Sul 6-5, l'italiano non concretizza una palla break, poi cede 7-5 al tiebreak dopo essere stato avanti 4-2. Nel secondo, Carboni trova il break sul 3-3 e vola 6-4. In avvio di terzo set, la testa di serie numero 7 cede ancora il servizio e alza bandiera bianca.

Buon esordio per Andrea Guerrieri, n. 6 del seeding, che nella sfida tutta mancina contro il giordano Abdullah Shelbayh si impone 6-2, 6-3. Nel secondo turno, se la vedrà col polacco Maks Kasnikowski. In doppio, il padrone di casa Daniel Frasconi e l'alfiere del Tc Cagliari Lorenzo Rocco sono stati eliminati 6-4, 7-5 da Andrea Colombo e Simone Massellani.

I qualificati

Nel turno decisivo delle qualificazioni, l'olandese Niels Visker supera 7-6(5), 6-2 lo spagnolo Ivan Marrero Curbelo, l'ucraino Georgii Kravchenko batte 6-3, 7-6(6) il tedesco Daniel Masur, il bulgaro Dimitar Kusmanov regola 6-3, 6-2 il ceco Matyas Cerny, mentre l britannico George Loffhagen ha dovuto battagliare per avere la meglio 6-2, 6-7(1), 6-3 in 2h20' sul francese Laurent Lokoli (che rientra comunque in gioco come lucky loser). Battaglia vera anche tra il davisman norvegese Viktor Durasovic e lo statunitense Christian Langmo, con l'alfiere della Torres Tennis che l'ha spuntata 6-4, 3-6, 7-5 in quasi due ore e mezza di gioco. Più semplice il successo di Mathys Erhard, che nel derby francese contro Leo Raquillet ha finito per imporsi 6-0, 6-3 in meno di un'ora.

Il programma di oggi

Saranno cinque gli italiani in campo. Sul Centrale si inizia alle 10, con la sfida tra la wild card Samuele Pieri e lo spagnolo Daniel Rincon. Non prima delle 12.30, toccherà all'esperto Stefano Travaglia testare il qualificato Durasovic. Ancora un avversario scandinavo per un tennista azzurro: il quarto match vedrà Luca Nardi opposto al danese August Holmgren: chi vince, sfida Carboni. Non prima delle 17, esordio per la testa di serie numero 8 Francesco Maestrelli, che testerà la sua condizione contro il croato Mili Poljicak. Quarto match sul campo 1 per la wild card Simone Massellani, che sfiderà il qualificato Kuzmanov.



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