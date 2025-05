Carboni, stop a due game dalla finale 

Lorenzo Carboni sfiora l'impresa. Nella semifinale del singolare maschile del quinto Itf Combined, rientrante nella manifestazione Forte Village Tennis Project e organizzato dalla Forte Village Sports Academy con il supporto della Regione, la 19enne wild card algherese ha lottato oltre due ore e mezza prima di lasciare strada alla testa di serie numero 1, il britannico Paul Jubb, che l'ha spuntata 2-6, 6-3, 6-4. Oggi, in finale Jubb se la vedrà con un altro italiano, Andrea Guerrieri, uscito vincitore da un'autentica battaglia sportiva durata quasi tre ore e mezza (4-6, 6-4, 7-5) contro un altro britannico, il numero 2 del seeding Jay Clarke.

Carboni out anche nella semifinale del doppio dove, in coppia con Marco Furlanetto, ha perso 6-1, 7-5 contro l'ucraino Oleksandr Ovcharenko e lo spagnolo Carlos Sanchez Jover, numeri 4 del torneo.

Semifinale del doppio ostacolo troppo alto anche per Barbara e Marcella Dessolis. Le sorelle nuoresi, tesserate per il Tc Cagliari, sono state eliminate per 6-2, 6-3 dalle olandesi Jasmijn Gimbrere e Stephanie Visccher, coppia numero 1 del torneo, sconfitta poi in finale (3-6, 6-4, 10-5) dalla norvegese Astrid Brune Olsen e dalla statunitense Ashley Lahey. ( a.bu. )

