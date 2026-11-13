Si ferma nei quarti di finale l'avventura di Lorenzo Carboni nel Challenger Atp 50 di Hersonissos. Il ventenne tennista algherese, è stato sconfitto 6-1, 6-2 in 69' dal sudafricano Philip Henning, numero 6 del seeding.

Restano in gara due tennisti italiani: la testa di serie numero 1 del tabellone Francesco Maestrelli l'ha spuntata 6-4, 6-7(6), 6-2 in 2h35 l'indiano Sumit Nagal (numero 8) e in semifinale affronterà Henning, mentre, nella parte bassa del tabellone, Michele Ribecai, dopo aver vinto 8-6 il tiebreak del primo set in 81', ha approfittato del ritiro del qualificato bulgaro Adrian Andreev e sfiderà per un posto in finale il britannico Henry Searle, testa di serie numero 2, che ha superato 4-6, 6-0, 7-6(4) in 2h18' Massimo Giunta.

Eliminata invece nella semifinale del doppio la coppia composta da Carlo Alberto Caniato e Lorenzo Angelini.

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