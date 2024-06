Carboni non frena: è in semifinale nel torneo Juniores 

Lorenzo Carboni non vuole smettere di sognare. Il 18enne algherese (705 Atp) compie il suo capolavoro superando 4-6, 6-1, 6-4 in quasi due ore e mezza di gioco il 17enne giapponese Rei Sakamoto (992 Atp), numero 1 del mondo nella categoria, e si qualifica per la semifinale del Roland Garros Juniores. «Oggi è stata una partita durissima. Sono molto contento di averla portata a casa, perché ci sono state moltissime difficoltà. Ho perso il primo set, ma sono stato molto bravo a giocare tutti i punti al 100% e alla fine sono riuscito a spuntarla», dichiara un soddisfatto Carboni. Ma quanto fatto va già archiviato, perché oggi è tempo di semifinali. Lollo sfiderà il 17enne polacco Tomasz Berkieta (34 Itf e 1191 Atp), che ha regolato 6-3, 6-2 in poco più di un'ora il 15enne francese Moise Kouame (147 Itf). «È la prima volta che ci gioco, quindi sarà una nuova esperienza, ci saranno nuove difficoltà. Vedremo di dare il massimo e cercare di portarla a casa». Nella parte bassa del tabellone, si sfideranno per un posto in finale l'austriaco Joel Schwaerzler (387 Atp) e lo statunitense Kaylan Bigun (972 Atp), entrambi 18enni mancini, numero 2 e 5 del torneo.

Siegemund cala il tris

E se il movimento tennistico sardo spera in un titolo Slam con Carboni, uno (e non è il primo) è stato vinto da chi la Sardegna l'ha scelta col cuore. È Laura Siegemund, che si è aggiudicata il titolo di doppio misto, in coppia con il francese Edouard Roger-Vasellin, battendo 6-4, 7-5 in finale la statunitense Desirae Krawczyk e il britannico Neal Skupski. Per la tennista tedesca è il terzo titolo Slam in carriera, dopo i due successi agli Us Open (2016 ancora in misto, ma con il croato Mate Pavic, e 2020 in doppio, in coppia con la russa Vera Zvonareva, con la quale ha vinto anche le Wta Finals lo scorso anno). Siegemund fa coppia fissa sui campi e nella vita con il turritano Antonio Zucca e fa spesso base a Porto Torres nei periodi di preparazione, approfittando delle strutture e delle professionalità presenti nel nord ovest dell'Isola.

