Carboni, Matteoli, Pusceddu Festa e Suazo tra gli studenti 

Ex calciatori incontrano gli studenti di Sorgono. Ieri mattina, nel teatro Salvatore Murgia, si è svolto l’incontro “Il calcio di ieri ed oggi: criticità ed aspetti positivi del calciatore e dello sportivo”, promosso dall’istituto superiore “Costa Azara” in collaborazione con Comune e Ufficio provinciale di educazione fisica e il supporto dell’Unione sportiva locale. Nella tavola rotonda, coordinata dallo psicologo dello sport Manolo Cattari, sono intervenuti il calciatore tonarese del Monza Andrea Carboni e gli ex rossoblù Gianfranco Matteoli, Gian Luca Festa, Vittorio Pusceddu e David Suazo.

Nutrita la partecipazione: l’auditorium era gremito di studenti, associazioni, docenti e curiosi. Non sono mancati gli interventi dei dirigenti scolastici Luca Tedde e Daniela Sau, del vicesindaco Peppe Murru, del coordinatore provinciale dell’Ufficio di educazione fisica Mauro Marras e dei giovanissimi. «Siamo soddisfatti - dice il preside del Costa Azara, Luca Tedde - iniziativa pregevole. Gli atleti hanno raccontato le loro storie, motivando i ragazzi al sacrificio verso i propri obiettivi. Partendo dal successo dell’incontro, ragioneremo su prossime iniziative già calendarizzate». Dice Mauro Marras: «Si tratta di un progetto ampio per avvicinare gli studenti ai valori dello sport. Seguiranno altri incontri fino alla fine dell’anno scolastico, ragionando su ambiente, alimentazione e psicologia».

