Carboni incanta: è già in semifinale 

Lorenzo Carboni continua a stupire e si qualifica per le semifinali dell'Itf di Monastir. Conquistando un match difficile, vinto 6-3, 1-6, 6-2 sulla testa di serie numero 2, il 23enne siciliano Luca Potenza (528 Atp), il 17enne algherese ha conquistato la sesta vittoria di fila nel torneo che segna il suo esordio ufficiale nel circuito mondiale. Ora, per lui c'è il cinese Tao Mu, numero 3 del seeding e 554 Atp. «Sono molto contento di essere in semifinale al mio primo torneo Pro», ha dichiarato Lorenzo, «sto facendo tanta esperienza, sto imparando tanto. Gli ultimi due sono stati match molto tosti, sono stato bravo a gestirli mentalmente. Mi sento molto bene e mi aspetta una gran semifinale: cercherò di dare il massimo».

Azzurri a Indian Wells

Nella notte italiana, ha fatto l'esordio nell'Atp1000 di Indian Wells Matteo Berrettini contro il qualificato giapponese Taro Daniel. Esordio questa sera per Jannik Sinner (contro il francese Richard Gasquet) e Lorenzo Musetti (opposto al transalpino Adrian Mannarino): derby in caso di vittorie. Nel femminile, più che dimezzata la pattuglia azzurra, con le sconfitte di Elisabetta Cocciaretto (6-3, 7-5 dalla spagnola Nuria Parrizas Diaz), Jasmine Paolini (7-5, 6-1 dalla tedesca Tatjana Maria) e Lucia Bronzetti (7-5, 4-6, 6-3 dalla statunitense Bernarda Pera). All'alba, Camila Giorgi ha sfidato la statunitense Jessica Pegula, numero 3 del seeding. Al secondo turno anche Martina Trevisan, contro la statunitense Madison Brengle (7-6, 6-4 alla qualificata tedesca Laura Siegemund, allenata dal portotorrese Antonio Zucca).