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26 settembre 2026 alle 00:31

Carboni in doppio conquista il Forte 

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Lorenzo Carboni si aggiudica il torneo di doppio nel secondo Itf Combined che si disputa sui campi in terra battuta del Forte Village. Il tennista algherese, in coppia con Lorenzo Angelini, dopo aver approfittato del forfait di Alessandro Bellifemine e Pasquale De Giorgio nei quarti, ha battuto 6-3, 6-4 in semifinale il britannico Joe Cooper e l'ucraino Eric Vanshelboim e, in finale, 6-2, 6-3 i favoriti della vigilia, Niccolò Catini e Gabriele Crivellaro. In singolare, la finale in programma questa mattina vedrà sfidarsi le prime due teste di serie: da una parte il davisman polacco Daniel Michalski (6-1, 7-6 su Vanshelboim), sei volte vincitore su questi campi, dall'altra il francese Laurent Lokoli (6-3, 6-4 su Daniele Rapagnetta), che ha in bacheca tre successi qui.

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